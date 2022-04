Laute Stimme für den Handel und Wandel in Döbelns Innenstadt

Döbeln

Friseurmeisterin und Weinhändlerin Grit Neumann wird den Döbelner Stadtwerbering auch die nächsten drei Jahre als Vorsitzende führen. Die Mitglieder der Gemeinschaft der Händler und Gewerbetreibenden der Döbelner Innenstadt wählten sie am Dienstagabend im Restaurant Bürgergarten erneut in die Vereinsführung. Weiterhin gehören dem Vereinsvorstand Daniel Heinrich vom Nähgeschäft Schneeweißchen und Fadenrot als erster Stellvertreter und Michael Köhler vom Döbelner Getränkevertrieb als zweiter Vorsitzender an. Weiterhin wurden Wolfgang Müller (Immobilienunternehmer), Franziska Seyffarth und Patrick Seyffarth (Bäckerei Körner), Miriam Flegel (MI&she) sowie Matthias Poch (DDV) gewählt.

Gemeinsam wollen sie die Innenstadt nach vorn bringen. Grit Neumann kündigte dabei auch an, lauter werden zu wollen. „Denn es ärgert mich wahnsinnig, dass wir aktuell in der Kommunalpolitik unserer Stadt zu wenig Gehör finden.“ Der Stadtwerbering hatte zuvor auf die letzten vier Jahre zurückgeblickt. Seit 32 Jahren besteht die Händlergemeinschaft mit aktuell mehr als 60 Mitgliedsunternehmen. Die Feier zum 30-jährigen Bestehen ging in den Zeiten des Corona-Lockdowns unter. 2018 prägte etwa die Mitarbeit am inzwischen wieder etwas eingeschlafenen neuen Stadtmarketing oder der erstmals durchgeführte Black-Friday-Einkaufstag das Geschehen. Das Format zog in Döbeln nicht wie erwartet. 2019 gab es das erste Streetfood-Festival in der Innenstadt. Das wurde zu einem gut angenommenen Format.

2020 und 2021 hatte der Innenstadthandel vor allem unter den Lockdowns zu leiden. Mit den Döbeln-Gutscheinen stemmte sich die Händlerschaft recht erfolgreich dagegen, ebenso mit Angeboten wie Click&Meet und Click&Collect. Für 175 000 Euro wurden zur Überbrückung der Corona-Zeit Einkaufsgutscheine für die Innenstadt verkauft. Davon wurden bis heute Gutscheine im Wert von 117 000 Euro bei den 52 teilnehmenden Geschäften eingelöst und gegen Waren eingetauscht. In der Lockdown-Zeit gewann der Stadtwerbering zudem bei „So geht sächsisch“ 2500 Euro für eine Cocktailnacht und beim Innenstadtwettbewerb „Ab in die Mitte“ 9000 Euro für die Idee einer Warenabholbox. Die Box sollte eigentlich längst am Obermarkt stehen. „Doch es klemmt nicht nur an dieser Stelle in der Zusammenarbeit mit der Stadt“, äußert die Vereinschefin und zeigt sich enttäuscht, dass die Händlerschaft zu wenig Gehör findet.

Die nächsten Pläne hat der neue Vorstand auch schon umrissen. Die Gutscheinidee aus der Corona-Zeit soll jetzt mit einer Firma aus Pulsitz auf ein elektronisches System umgestellt und für alle Innenstadthändler als dauerhaftes Angebote ausgeweitet werden. Am 1. Juli wird der Stadtwerbering mit allen Mitgliedsunternehmen und weiteren Innenstadthändlern die 1. Döbelner Cocktailnacht anbieten. Von 17 bis 22 Uhr werden alle beteiligten Geschäfte je einen alkoholischen und einen alkoholfreien Cocktail anbieten und den Abend mit entsprechenden Sonderangeboten flankieren. Stadtwerke und Sparkasse Döbeln unterstützen die Aktion ebenso wie eine namhafte Rum-Marke. Den Mitgliedsunternehmen wird entsprechendes Zubehör für die Cocktailnacht vergünstigt angeboten.

Von Thomas Sparrer