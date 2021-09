Döbeln

Mit jetzt 24 Jahren ist Lea Fränzle die jüngste Abgeordnete im Kreistag von Mittelsachsen. Demnach ist ihr bisheriger Weg in die Politik zwar kurz, jedoch schon fast von Beginn an mit Verantwortung verbunden. Noch in ihrer ersten Legislaturperiode als Kreisrätin von Bündnis90/Die Grünen will sie nun mehr, nämlich in den Bundestag. Geboren und aufgewachsen in einer Großstadt, nämlich in Leipzig, fällt ihre Entscheidung, zum Studium in den ländlicheren Bereich zu ziehen.

Die angehende Ingenieurin für Umwelttechnik schließt in Kürze ihr Studium an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ab. „Meine gewünschte Studienrichtung wird an der TU angeboten, deshalb zog ich dort hin“, erklärt sie den pragmatischen Grund für den Wechsel.

Die Kleinteiligkeit in sozialen Dingen

Sie steht zum Leben in ländlicheren Strukturen, auch wenn sie ohne eigenes Auto die oft nicht besonders komfortablen Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel, zum Beispiel zwischen Freiberg und Döbeln, zu spüren bekommt. „Ansonsten lässt es sich in kleineren Städten aus vielerlei Gründen gut leben. Mit dem Fahrrad brauche ich von A nach B viel weniger Zeit als beispielsweise in Leipzig, wo man von einem Ende zum anderen eine halbe Stunde oder länger unterwegs ist.“

Zudem sei in Regionen zwischen den großen Städten der Wohnraum viel erschwinglicher. Nicht zuletzt schätzt Lea Fränzle die Kleinteiligkeit in sozialen Dingen: „Das können mir sicher auch die Menschen aus Döbeln bestätigen: Wohin man auch fährt in der Stadt, man kann in der Öffentlichkeit so gut wie überall zufällig auf jemanden treffen, den man kennt und mit dem man ins Gespräch kommen kann.“

Wissensdrang in die Wiege gelegt

Geboren und aufgewachsen in Leipzig als Tochter einer Physikerin und eines Chemikers, ist ihr der Wissensdrang nach technischen und technologischen Zusammenhängen in die Wiege gelegt. Ihr Abitur legte sie am Leipziger Wilhelm-Ostwald-Gymnasium ab, einer Schule mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Profil. Dass Gesprächspartner ihr naturwissenschaftliches Wissen bisweilen möglicherweise gering einschätzten, nur weil sie eine Frau ist, habe sie schon zu spüren bekommen. „Trotzdem kann es in gewissen Momenten durchaus von Vorteil sein, zunächst unterschätzt zu werden“, sagt sie gelassen. „Für eine spätere fundierte Sachdiskussion sollte man eventuelle fachliche Fehleinschätzungen von Gesprächspartnern kennen.“ Generell sehe sie Frauen, insbesondere junge Frauen, in der Politik unterrepräsentiert und deren Lebensrealität demzufolge wenig beachtet.

Im Kreistag hält Lea Fränzle feministische Grundsatzdiskussionen – wenn auch gelegentlich nötig – trotzdem wenig nutzbringend, in der Bundespolitik dafür um so mehr. Und deshalb sieht sie sich dort an der richtigen Stelle, um etwas zu bewegen. Frühere politische Diskussionen im Elternhaus, die während ihrer Kindheit so gut wie jeden Tag stattfanden, sind ihr und ihrem Zwillingsbruder zunächst eine nervende Randerscheinung – bis zu dem Zeitpunkt, den Lea Fränzle heute als das Initial ihrer Politisierung benennt: „Das war etwa ab 2013, als der Krieg in der Ukraine begann. Am meisten berührte es mich damals, dass die betroffenen Menschen in den Berichten gar nicht vorkommen.“

Den Hausberg vor der Haustür

Die nächste Zäsur, verbunden mit dem Impuls, selbst aktiv zu werden, bringen etwas später die Legida-Aufmärsche in ihrer Heimatstadt Leipzig. Lea Fränzle erlebt diese aus unmittelbarer Nähe. Gemeinsam mit Freunden steht sie dabei auf der Gegenseite, bei der Katholischen Jugend. Dort kennt sie Leute, mit denen sie sich verbunden fühlt. „Es ist weniger bekannt, aber die Katholische Jugend hat sich während der damaligen Gegendemonstrationen stark engagiert“, so Fränzle. Für sie selbst reifte in dieser Zeit das Bewusstsein dafür, dass sie auch persönlich einstehen möchte für ihre politischen Ansichten und Überzeugungen.

Auch sonst ist sie gern mit Freunden unterwegs, musizierte in mehreren Ensembles als Chorsängerin und hält sich gern in Gesellschaft draußen in der Natur auf, zum Beispiel beim Felsenklettern. Dabei klettert sie im Vorstieg schon mal Schwierigkeitsstufe 7b. Ihr Hausberg, quasi vor der Haustür, ist die Russenwand bei Freiberg. In Freiberg tritt sie nach ihrem studienbedingten Umzug und nach ihren 18. Geburtstag in die Grüne Jugend ein. Dort sieht sich Lea Fränzle mit ihren persönlichen und politischen Zielen am besten aufgehoben.

