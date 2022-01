Leader-Gebiet Sachsen Kreuz Plus: Entwicklung der Region mitbestimmen

Mittelsachsen

Menschen in der Region halten und sie für die Region gewinnen – das soll in den kommenden Jahren eines der wesentlichen Ziele des Leader-Gebietes Sachsen Kreuz Plus sein. Noch bis zum 16. Januar läuft dazu eine Online-Umfrage, bei der sowohl Einwohnerinnen und Einwohner, als auch Vereine, Selbstständige und Unternehmen ihre Meinung kundtun können:

Leben, Arbeiten und Freizeit in der Region

Was braucht man für das Leben mit und im ländlichen Raum? Was ist wichtig in Sachen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Familie? Was fehlt? Was muss verstärkt werden? Die Umfrage umfasst 21 Fragen zu Schwerpunkten wie Grundversorgung und Lebensqualität, Wirtschaft und Arbeit, Tourismus und Naherholung, Bildung, Wohnen, sowie Natur und Umwelt.

Breite Masse ins Boot holen

Die Ergebnisse der Umfrage fließen in die Ziele für die kommende Leader-Förderperiode ein, die 2023 beginnt und fünf Jahre dauert. „Wir wollen gemeinsam eine gute Entwicklungsstrategie für die nächsten Jahre schaffen“, betont Harthas Bürgermeister Ronald Kunze, der Vorsitzender des Vereins Sachsen Kreuz Plus ist. Man beschäftige sich innerhalb des Vereins zwar mit den Themen, könne aber nicht alles im Blick haben. „Daher möchten wir die breite Masse mit ins Boot holen, um Bedürfnisse auszuloten.“

Braucht es im ländlichen Raum zum Beispiel mehr Gewerbeflächen, um Unternehmen anzulocken oder sollen lieber Spielplätze modernisiert werden? Die Online-Befragung dient dazu, Meinungen zu solchen Fragen einzuholen und darauf aufbauend die Entwicklungsstrategie für die nächste Leader-Förderperiode zu bestimmen.

Teilnahme innerhalb des Leader-Gebiets

Teilnehmen an der Befragung können alle innerhalb des Leader-Gebietes, das sich im Städtedreieck zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz befindet und insgesamt zehn Kommunen umfasst. Dazu gehören die Städte Leisnig, Döbeln, Geringswalde, Hartha, Mittweida, Waldheim sowie die Gemeinden Altmittweida, Großweitzschen, Kriebstein und Lichtenau.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leader ist ein Entwicklungsprogramm der Europäischen Union, bei dem Fördergeld explizit für Vorhaben im ländlichen Raum bereitgestellt wird. Der große Vorteil dabei: In einem gewissen Rahmen kann selbst entschieden werden, was und in welcher Höhe gefördert werden soll.

Link zur Umfrage: www.surveymonkey.de/r/WQ9NDH6

Von Simon Ecker