Rosswein

Am Sonntag ist es genau ein Jahr her gewesen, dass Tino Petrick von Chemnitz nach Roßwein gezogen ist. Bemerkenswert ist das, weil der 33-Jährige im alten Roßweiner Bahnhofsgebäude lebt. Für 15.000 Euro hatte er das Objekt Anfang 2017 erworben – um das vom Verfall bedrohte, unter Denkmalschutz stehende Haus zu retten. In dem nämlich befindet sich noch die Stromversorgung und ein Teil der Sicherungstechnik für die Döbeln-Nossener Bahnstrecke. Die hat die Nossen-Riesaer-Eisenbahncompagnie (NRE) übernommen, deren Mitgesellschafter Tino Petrick seit 2014 ist. Die Affinität zur Eisenbahn bei dem 33-Jährigen ist also hoch. Zum Glück für das alte Bahnhofsgebäude in Roßwein.

Mittlerweile hat Tino Petrick rund 70.000 Euro in das Objekt investiert. Er weiß, dass er sich mit dem Bahnhof eine Lebensaufgabe ans Bein gebunden hat. Doch eben, weil er sich dessen bewusst ist, nimmt er viele Dinge entspannt. Wo andere angesichts maroder Decken und offener Böden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sagt Petrick: „Stück für Stück. Anders geht es sowieso nicht.“

Seine erste Amtshandlung war es, aus den beiden verschachtelten Zweiraum-Wohnungen in der ersten Etage des linken Flügels im Bahnhofsgebäude seine neue Bleibe herzurichten. Inzwischen ist dort eine großzügige Vierraumwohnung entstanden. Noch sind nicht alle Zimmer fertig, doch Küche, Bad und Wohnstube und das Schlafzimmer sind renoviert. Gerade hat der junge Besitzer den Raum in der Mache, in dem dieses Jahr zu Weihnachten eine große Modelleisenbahn ihre Runden drehen soll. Die alten Dielen des Bodens sind aufwendig abgeschliffen, eine neue Decke eingezogen. Es wird – zumindest in diesem Teil des Gebäudes aus dem Jahr 1870.

Neu-Roßweiner wünscht sich Nutzung für Bahnhof

Im Mittelteil, der früheren Bahnhofshalle, muss die Decke im früheren Gastraum kontrolliert rausgenommen werden. Das Oberlicht will Tino Petrick, der alle Arbeiten gemeinsam mit einem Freund ausführt, erhalten. Genauso wie für den rechten Flügel des Hauses, das Sorgenkind des Gebäudes, wünscht sich der Neu-Roßweiner eine Nutzung. Denn er weiß: Wenn kein Leben in das Gebäude kommt, ist es um ein Vielfaches schwerer, es vor dem Verfall zu bewahren. Ein Bistro würde er gern in die große Halle holen. Doch das mache nur Sinn, wenn es wieder Personenverkehr auf der Bahnstrecke gibt. Freuen würden sich über Kaffee und eine Toilette auch die Bus- und Lkw-Fahrer, die auf dem Bahnhofsgelände immer mal pausieren.

Fortschritt im Netz dokumentiert

Auf seiner Facebookseite „Der Bahnhof Roßwein“ kann die Entwicklung des Gebäudes verfolgt werden. Allein kommt Tino Petrick nur langsam vorwärts. Für ihn ist das okay, er weiß, worauf er sich eingelassen hat. Doch der Zustand des rechten Flügels erfordert eigentlich schnelleres Handeln. Jahrelang hat es dort hineingeregnet.

Nachdem heute das Internetkabel umverlegt wurde, ging es dem Dielenboden im Hobbyzimmer weiter an die Farbe - 5 Stunden Schleifen mit 16er Körnung! Da kannste auch Schottersteine werfen... Gepostet von Der Bahnhof Roßwein am Samstag, 10. August 2019

Tino Petrick hat sich viele Gedanken über eine Nutzung gemacht. Nicht nur, dass er das Objekt der Stadt für die Rettungswache angeboten hat. Auch für eine Tagespflege hätte es Möglichkeiten gegeben. Als er in der DAZ gelesen hat, dass aus der alten Villa Bauch ein paar hundert Meter weiter in eine Ensembleakademie werden soll, stand für ihn die Überlegung, ob man in seinem Bahnhofsgebäude nicht Übernachtungsmöglichkeiten anbieten könnte. All dem geht voraus, dass das Objekt weiter saniert wird. Bis jetzt hat Tino Petrick mit den ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und zeitlichen Möglichkeiten vor allem Rückbau und Sicherungsarbeiten betreiben können. Um Geld von der Bank zu bekommen, braucht er ein Nutzungskonzept.

Hoffen auf Unterstützung vom Denkmalschutz

Vorstellen kann er sich auch, wie im Obergeschoss des linken Flügels eine große Wohnung auf der rechten Seite auszubauen. Dazu gäbe es auch das Stück Grünfläche, das er bereits entwildert hat. Er würde das Objekt für die nächsten 20 Jahre zu diesem Zweck abgeben, lediglich die Nebenkosten müssten potenzielle Mieter übernehmen. Und natürlich den nicht ganz unaufwendigen Innenausbau, wie ihn Tino Petrick für seine eigenen vier Wände noch immer betreibt. Als nächstes will er gern die sieben Fenster im Erdgeschoss unter seiner Wohnung bestellen, die Türen sollen im Herbst folgen. Er wartet noch, ob er eventuell ein paar Zuschüsse vom Denkmalschutz bekommt. Die Fenster sind teuer – die zwölf Stück für das erste Obergeschoss haben in Summe 16.000 Euro gekostet.

Tino Petrick arbeitet auf dem Landesjugendamt in Chemnitz und fährt dort jeden Tag mit der Bahn hin. Nicht nur, weil er überzeugter Bahnfahrer ist, sondern auch, weil er aufgrund einer angeborenen Augenkrankheit selbst nicht Auto fahren kann. Für den Zug nach Chemnitz muss er täglich mit Bus oder Fahrrad nach Döbeln fahren.

Von Manuela Engelmann-Bunk