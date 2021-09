Lebensmittel für Bedürftige: Gutes tun mit der Döbelner Tafel

Hartha

Der Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Döbelner Tafel beginnt früh. Bereits um 7.30 Uhr geht es mit zwei Kühltransportern auf die Straße, um in den Supermärkten der Umgebung übriggebliebenes Essen einzusammeln. Ob Brot, Eier, Tomaten, Tiefkühlpizza, Schokolade oder Duschgel – es wird mitgenommen, was gerade da ist. Anschließend müssen die ganzen Sachen überprüft und sortiert werden, ehe es nachmittags zu den Ausgabestellen nach Döbeln, Roßwein, Waldheim oder Hartha geht.

Tafel lebt von Ehrenamtlichen

„Die Arbeit ist nicht ohne, da man die Kisten oft durch die Gegend tragen muss“, sagt Maxi Lippmann. Die 24-Jährige ist seit vergangenem Jahr dabei und leitet die Döbelner Tafel. In ihrem Team seien wenig Festangestellte, neben 1-Euro-Jobbern engagiere sich der Großteil ehrenamtlich, erzählt sie und betont: „Auf diese Leute sind wir angewiesen.“ Sie sei deshalb immer auf der Suche nach Unterstützung und dankbar für jede Verstärkung beim Sortieren oder Ausfahren, besonders junge Ehrenamtliche seien gefragt.

Lebensmittelausgabe schwierig zu planen

Wie viele Lebensmittel die Tafel täglich benötigt, ist indes kaum vorherzusagen. Die Zahl der Bedürftigen, die beispielsweise Arbeitslosengeld beziehen oder einen Sozialpass haben, schwankt ständig. Mal kommen an die 40 Personen, an anderen Tagen dagegen nur wenige. Im Pfarramt in Hartha waren es an diesem Donnerstag 12. „Das macht es für uns schwierig zu planen, wie viele Kisten wir im Voraus herrichten sollen“, sagt Lippmann. Dass jemand ohne Essen wieder nach Hause geschickt werden musste, sei bislang zum Glück noch nicht vorgekommen.

Mitarbeiterin Astrid Göbel beim Ausladen der Lebensmittelkisten aus dem Kühltransporter. Quelle: Sven Bartsch

Fünf-Euro-Kiste besitzt 80 Euro Warenwert

Die Bedürftigen können zwischen Kisten für drei Euro und fünf Euro entscheiden. Und die sind prall gefüllt. Neben Obst und Gemüse gibt es Brot, Reis, Schokolade sowie Kühlprodukte. Der tatsächliche Wert einer Fünf-Euro-Kiste entspreche schon mal rund 80 Euro, schätzt Lippmann.

Viele schämen sich, Essen von der Tafel zu holen

Dennoch: Die Hemmschwelle zur Tafel zu gehen, ist bei vielen hoch. „Wir bekommen Anrufe, in denen die Leute uns erzählen, dass es ihnen peinlich ist, zu uns zu kommen“, erzählt die 24-Jährige. „Wir versuchen, den Besuch deshalb so angenehm wie möglich zu machen.“ So müssten Bedürftige beispielsweise nicht in ihrem Wohnort zur Tafel kommen, sondern könnten auch bei den Ausgabestellen in der Umgebung Lebensmittel erhalten.

Die Leute, die kommen, sind über die Unterstützung jedoch unendlich dankbar. Das merke man deutlich, sagt Lippmann. Einmal, erzählt sie, habe man einem Rentnerehepaar kurz vor dem Wochenende mehrere Kisten Erdbeeren mitgegeben. Beim nächsten Mal hätten diese als Dank dann selbstgemachte Erdbeermarmelade mitgebracht. „Und wegen solchen Dingen weiß man, warum man das hier macht“, findet Lippmann.

