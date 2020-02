Leisnig: Herzschrittmacher mit 93 Jahren - jetzt will er 100 werden

Leisnig

Günther Kohlisch, 93-Jahre alt, hat einen besonderen Herzschrittmacher bekommen. Implantiert wurde das Gerät am Helios-Klinikum Leisnig. Das Gerät trägt die Bezeichnung CRT-Schrittmacher. Die Abkürzung CRT steht für „kardiale Resynchronisations-Therapie“. Und so kam es dazu.

„Ach, der ist ja noch richtig jung“, kommentiert Günter Kohlisch trocken, als er beim Blick in die Zeitung das Bild Kurt Biedenkopfs sieht, als dieser gerade 90 Jahre geworden war. Jung ist dann aber doch eine relative Kategorie – immerhin ist Kohlisch, der gebürtige Chemnitzer, selber schon 93.

Fit im Kopf und wissen was los ist

Von seiner Routine des täglichen Zeitungsstudiums weicht er trotz des hohen Alters keinen Millimeter ab. Günter Kohlisch will teilhaben an der Welt: „Das hält mich fit im Kopf und so weiß ich, was draußen los ist“, sagt der Rentner mit einem Lächeln.

Lebensfroh und zufrieden wirkt er, wie er da sitzt und erzählt von seiner Jugend, seinem aktuellen Leben im betreuten Wohnen in Nossen, von seinen Spaziergängen und wie er im Sommer vom Eisladen auf dem Weg, Eis für seine Mitbewohner mitbringt.

Vorher selbst im Liegen Atemnot

„Das war vor über einem Jahr noch ganz anders“, erzählt Tochter Karina Kohlisch. „Da war Papa oft verwirrt, konnte kaum noch laufen und litt selbst im Liegen unter Atemnot.“ Schuld an dem schlechten Gesundheitszustand war Günter Kohlischs schwaches Herz.

Seit den 90er Jahren hatte der gelernte Industrieschmied bereits einen Herzschrittmacher, da sein Herz viel zu langsam und unrhythmisch schlug. Aber irgendwann reichten die Leistungen dieses Herzschrittmachers nicht mehr aus, um das Herz synchron zum Schlagen zu bringen und somit den Körper mit ausreichend Blut zu versorgen, was bei Günter Kohlisch starke Probleme wie Wassereinlagerungen und Atemnot mit sich brachte.

Schrittmacher kann bei Herzschwäche viel bewirken

„ Günther Kohlisch war damit prädestiniert für einen so genannten CRT-Schrittmacher, den wir in der Helios Klinik Leisnig seit einiger Zeit implantieren“, erklärt Dr. Helge Knopp, Oberarzt der Inneren Medizin an der Helios Klinik Leisnig.

„Der CRT-Schrittmacher kann bei Patienten mit einer ausgeprägten Herzschwäche zum Einsatz kommen, wenn Medikamente oder eben auch gewöhnliche Schrittmacher nicht mehr helfen“, so der Kardiologe weiter. CRT steht hierbei für kardiale Resynchronisationstherapie. Das Besondere des Schrittmachers sei, dass die CRT-Geräte über drei Sonden verfügen, die jeweils an den beiden Herzkammern und im rechten Vorhof des Herzens liegen und das Herz in einen synchronen Rhythmus bringen, so Dr. Knopp weiter.

Mehr Pumpleistung, mehr Lebensqualität

„Dadurch erhöht sich in vielen Fällen die Pumpleistung des Herzens und die Patienten merken, dass sie zum Beispiel wieder besser atmen können, belastbarer sind – sprich, dass sich ihre Lebensqualität merklich verbessert.“ Allerdings ist nicht jeder Patient mit einer Herzschwäche für diesen Schrittmacher geeignet.

„Eine Voraussetzung ist, dass der Herzinsuffizienz-Patient medikamentös austherapiert ist. Des Weiteren bewerten wir im EKG wie eingeschränkt die Reizweiterleitung im Herzen ist“, erzählt Dr. Knopp. Kommt der Patient in Frage, wird der Schrittmacher unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt. Anschließend müssen die Patienten aller paar Monate zur Kontrolle, um den Schrittmacher auslesen zu lassen.

Gut zehn Patienten wurde in den vergangenen Monaten in der Helios Klinik Leisnig bereits ein CRT-System implantiert. Menschen mit Herzschwäche gibt es hingegen wesentlich mehr - zirka 30 Patienten kommen wöchentlich in die Herzinsuffizienz-Ambulanz der Helios Klinik Leisnig. So viele, dass geplant ist, die Sprechzeiten der Herzinsuffizienz-Ambulanz in Leisnig zu erweitern.

Fasziniert: Endlich wieder richtig atmen

Günter Kohlisch hat von der Therapie jedenfalls enorm profitiert und merkte sogar sofort nach der OP eine markante Verbesserung: „Ich war noch im Aufwachraum als ich zu mir sagte ‚Mensch Günter, du kannst ja wieder richtig atmen‘“, und seine Tochter ergänzt lächelnd: „Es war faszinierend, als ich Papa noch am Tag der OP besuchte, erwartete er mich schon komplett angezogen und ungeduldig in seinem Krankenzimmer und fragte mich, wann wir denn zusammen in die Cafeteria gehen und einen Kaffee trinken können.“

Denn neben seinem täglichen Zeitungsstudium liebt Günter Kohlisch auch Kaffeetrinken und Lebkuchen backen mit seinen sechs Enkeln und sieben Urenkeln und Skat spielen und Spazieren gehen. Fragt man ihn nach seinen Zukunftsplänen, sagt er mit größter Überzeugung: „Ich möchte 100 Jahre alt werden!“ Und man glaubt und wünscht es ihm sofort.

Von Steffi Robak