Leblose Person in Döbeln geborgen

Döbeln

Am Sonntagnachmittag ist der Rettungsdienst zu einer leblosen Person im Durchgang vom Niedermarkt zur Rudolf-Breitscheid-Straße gerufen worden. Offenbar kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Nachdem die Polizei gegen 15 Uhr mit der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen hatte, blieben der Durchgang sowie das Parkplatzgelände an der Raiffeisenbank in der Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt, bis am späten Nachmittag die Untersuchungen abgeschlossen waren und der Leichenwagen gerufen wurde. Ob es sich um einen Unfall oder Suizid handelt, werde nach Aussage der Polizei noch ermittelt.

Hinweis: Sie leiden an Depressionen, krankhafter Niedergeschlagenheit oder haben düstere Gedanken? Bitte holen Sie sich Hilfe. Bei Notfällen können Sie unter 112 den Notarzt rufen. Das Infotelefon Depression der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat die Nummer 0800/3344533. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar unter den Nummern 0800/1110111 oder 0800/1110222 oder 116123.

Von daz