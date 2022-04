Region Döbeln

Während der Corona-Pandemie mussten viele Restaurantbetreibende ihre Gaststätten schließen. Doch es gibt auch einige Restaurants, die nicht wegen Covid ihre Pforten geschlossen haben. Wie steht es um diese?

Ratskeller in Döbeln

In Döbeln besteht großes Interesse, den Ratskeller wieder zu beleben. Das teilte die Stadt auf Anfrage mit. So habe Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) in den vergangenen Jahren regelmäßig Gespräche mit Interessenten und Interessentinnen geführt. Allerdings seien dabei keine konkreten Ergebnisse entstanden.

Darüber wundert sich Pressesprecher Thomas Böttcher verweist auf das Potenzial des Ratskellers und des dazugehörigen Biergartens. Dennoch hätte sich gezeigt, dass einige Gastronomen und Gastronominnen pandemiebedingt derzeit erst mal die weitere Entwicklung abwarten würden. Bis dahin suche die Stadt weiter nach potenziellen Interessierten und nutzt den Ratskeller weiter als Testzentrum.

Flemmingener Hof in Hartha

Seit 2017 ist der Flemmingener Hof in Hartha nun schon geschlossen. Seitdem fehlt es im Ort an einem Hotel und auch einem Restaurant. „Wir brauchen händeringend ein Hotel in Hartha. Es gibt ganz viele Geschäftsleute, die außerhalb von Hartha schlafen müssen“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Er ist überzeugt, dass es wegen der Pandemie an Interessenten und Interessentinnen fehlt. Und das, obwohl die Stadt den Eigentümer sogar unterstützen würde.

Aktuell kostet der Flemmingener Hof 419 000 Euro. „Ein Schnäppchenpreis, wenn man in Betracht zieht, was für vergleichbare Objekte bezahlt werden muss“, sagte Makler Jörg Muntschick, als die Annonce erstellt wurde. Denn zu dem angebotenen Komplex gehört das in den 1990er Jahren erbaute Hotel und das historische Gastronomiegebäude mit angrenzendem Tanzsaal aus dem späten 19. Jahrhundert.

Zum Frohen Mönch in Klosterbuch

Seit zwei Jahren ist das Gasthaus geschlossen und alles nur wegen eines Wasserrohrbruchs, der die gesamte Gastronomie geflutet hatte. Zwar hat es damals nicht die gesamte Einrichtung zerstört, aber der Fußboden im Erdgeschoss musste raus und getrocknet werden. Mittlerweile sind die Reparaturen fast vollständig abgeschlossen - nun fehlt nur noch die Küche.

Der Betreiber Christian Smeykal hat auch gleich die Chance genutzt und renoviert. Beispielsweise habe er die Wände neu gestrichen. Im vergangenen Jahr hatte Smeykal an Wochenende mit gutem Wetter eine Imbissbude draußen geöffnet. Die kam auch bei den Wandernden und Radfahrenden gut an – das normale Geschäft ersetze sie aber nicht.

Dennoch bleibt auch der Frohe Mönch erst mal geschlossen. Ursprünglich war geplant, an Ostern zu öffnen, doch das hat nicht mehr geklappt. Denn die Baufirma hat Probleme, an ihre Baustoffe zu gelangen. Deshalb lässt es sich für Smeykal auch nicht sagen, wann sie wieder öffnen können. Allerdings ist klar: Ostern und Pfingsten sind für den Frohen Mönch Haupteinnahmezeiten und die fallen weg.

Von Philip Fiedler