Legen der Strecke bei Klosterbuch: „Jagd für Kulturwald statt Urwald“

Klosterbuch

Wer zur Jagd geht, muss sich alles Mögliche anhören. Dass Fleisch Mord ist zum Beispiel und damit aus ethischen Gründen verwerflich. Oder ernährungsphysiologisch angeblich nicht nötig, sogar untragbar. Daraus wird schnell die Forderung abgeleitet, die Jagd müsse unterbleiben, die Tiere des Waldes in ihrer Idylle in Ruhe gelassen werden. Und dann? Davon abgesehen, dass das glücklichste Schwein Deutschlands wahrscheinlich eins aus dem Wald ist, wo es bis zu seinem letzten Stündlein umherstromerte, stellt sich auch die Frage: Wie pflegen die Menschen einen Kulturwald, in welchem Wildtiere ein nicht wegzudenkender integraler Bestandteile sind, ohne sowohl in den Wald- als auch in den Tierbestand einzugreifen?

Der Trugschluss besteht darin, dass die Jagd nach den Tieren des heimischen Waldes heute der Nahrungsbeschaffung dient und deshalb verwerflich und überflüssig erscheint, weil sie zu diesem Zweck nicht mehr notwendig ist. So lange jedoch der Wald ein zu bewirtschaftender und zu pflegender Kulturwald ist und nicht wilder Urwald, muss der Mensch in den Tierbestand eingreifen, beim Borkenkäfer wie beim Reh- und Schwarzwild. Sonst hört der Wald auf zu existieren.

Von Steffi Robak