Lehrer am Döbelner Lessing-Gymnasium positiv auf Corona getestet

Döbeln

Seit Dienstag sind zehn weitere Nachweise des Coronavirus beim Gesundheitsamt Mittelsachsen eingegangen. Darüber informiert das Landratsamt.

Lehrer hatte offenbar am Wochenende Symptome

Unter den positiv auf das Virus getesteten ist auch ein Lehrer des Lessing-Gymnasiums Döbeln. Das bestätigte Schuleiter Michael Höhme am Nachmittag auf Anfrage dieser Zeitung. Er sei darüber am Dienstag informiert worden und habe das Gesundheitsamt entsprechend informiert. Die Mitarbeiter haben daraufhin die Kontakte der betroffenen Lehrkraft bis etwa zwei Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome überprüft. Offenbar war einer dieser zwei Tage der Freitag. Deshalb wurden die Abläufe an der Schule für diesen Tag genauer untersucht. Zwei Klassen hatten mit dem Lehrer zu tun. Das Gesundheitsamt stufte anhand der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts das Risiko, dass sich die Kinder infiziert haben könnten, in der Kategorie 2 ein. Das bedeutet: Der Lehrer ist in Quarantäne. Der Schulbetrieb geht normal weiter.

Eltern informiert. Sie sollen nur auf Symptome achten

Die Eltern der beiden betroffenen Klassen wurden informiert. Sie sollen lediglich auf Symptome bei ihren Kindern achten und in diesem Falle schnell reagieren und das Gesundheitsamt informieren. Weitere Tests bei den Schülern sind nach Entscheidung des Gesundheitsamtes nicht angeordnet worden. „Wir haben die Eltern der beiden Klassen informiert. Die Transparenz ist damit hergestellt. Ich verlasse mich dabei auf die professionelle Einschätzung der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes“, so der Schulleiter. Alle für Mittwochabend angesetzten Elternabende am Gymnasium finden normal statt.

Die Zahl der seit Mitte März positiv auf das Corona-Virus getesteten in Mittelsachsen liegt damit aktuell bei 381 Personen. Die Zahl der Neuinfizierten verteilt sich so: Altkreis Döbeln : 1, Altkreis Mittweida: 5 und Altkreis Freiberg: 4. Quarantänebescheide wurden bislang für 1840 Personen ausgestellt, 1576 haben die Quarantäne wieder verlassen, wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt.

Von Thomas Sparrer