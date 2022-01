Leiche in Schrebitz gefunden – Staatsanwaltschaft ermittelt

Schrebitz

Seit den frühen Morgenstunden ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Tötungsverbrechens in Schrebitz, Ortsteil von Ostrau. In einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße war eine männliche Person leblos aufgefunden worden. Kriminaltechniker sind vor Ort. Die Staatsanwaltschaft hat übernommen.

Laut Polizeidirektion Chemnitz war in der Nacht gegen 3.15 Uhr ein Notruf in der Rettungsleitstelle Leipzig wegen eines leblosen Mannes eingegangen, der in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Schulweg gefunden wurde. Von dort sei die PD informiert worden.

Die Kriminalpolizei habe sofort den mutmaßlichen Tatort gesichert und Spurensicherung eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen waren bislang neben einem Fährtenhund der Polizei auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Rechtsmediziner zum Einsatz gekommen. Die Maßnahmen führten zur Ergreifung eines mutmaßlichen Tatverdächtigen, welcher vorläufig festgenommen wurde.

Laut Nachbarn habe es am Samstagabend eine Feier im Haus gegeben. Quelle: Sven Bartsch

Die Ermittlungen zum Geschehen dauern derweil an.

Nachbarn berichten, dass es am Abend in dem Haus eine Feier gegeben habe. Die Bewohner, die laut Aussage von Nachbarn russisch sprechen, entrümpeln und sanieren das Gebäude seit vergangenem Jahr und hätten bislang kaum Kontakt zu anderen Bewohnern des Ortes gesucht.

Von Manuela Engelmann-Bunk