Mittelsachsen

Kaum spürbar ist die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Mittelsachsen im September gesunken. Denn mit 7.245 Personen liegt die Anzahl gerade einmal um zehn Personen niedriger als noch im August. Die Arbeitslosenquote im Landkreis verringert sich damit trotzdem von 4,7 auf 4,5 Prozent. Das teilt die Agentur für Arbeit in Freiberg mit.

Arbeitslosenquote fällt in Region Döbeln unter sechs Prozent

Die Gesamtentwicklung spiegelt sich auch in der Region Döbeln wider. Mit 52 Personen weniger als noch im Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen im September auf 1.926. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,9 Prozent und fällt somit wieder unter sechs Prozent.

In der Region Rochlitz liegt die Arbeitslosenquote mit bei 3,6 Prozent am niedrigsten. Gefolgt von Flöha mit 3,8 Prozent, Hainichen mit 4,2 Prozent und Freiberg mit 4,7 Prozent. Im Vergleich mit dem Vorjahr ging demnach die Arbeitslosigkeit in allen Regionen des Landkreises zurück.

Entwicklung üblich für September

„Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im September üblich. Auch wenn wir feststellen, dass die Dynamik am Arbeitsmarkt rückläufig ist“, meint Jens Burow, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit in Freiberg. Zwar gäbe es eine Vielzahl gemeldeter Arbeitsstellen – jedoch zumeist nur für gut qualifizierte Fachkräfte. „Diese Herausforderung wird immer größer, wenn das verfügbare Bewerberpotenzial mehr und mehr zurückgeht“, so Burow.

Eine überaus positive Entwicklung zeichnet sich nach Angaben der Agentur für Arbeit bei der Arbeitslosigkeit unter Frauen ab. Das bedeutet: 413 Frauen weniger als noch vor einem Jahr sind ohne Arbeit – das sind nach Agenturangaben mehr als elf Prozent. „Rund 60 Prozent der Frauen, die im September ihre Arbeitslosigkeit beendeten, nahmen eine Beschäftigung, eine Ausbildung oder eine Maßnahme auf. Ebenfalls nahm die Zahl der Langzeitarbeitslosen ab“ führt der Geschäftsführer aus.

Von André Pitz