Leichter Negativtrend auf Mittelsachsens Arbeitsmarkt fortgesetzt

Mittelsachsen

Die Kurve auf dem mittelsächsischen Arbeitsmarkt zeigt weiterhin nach unten. In diesem Sinne bleibt die bereits im Dezember vergangenen Jahres angerollte Entwicklung stabil. Im Gesamten Landkreis stieg die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen um 658 auf insgesamt 7.977. Speziell in der Region Döbeln sind mit insgesamt 2.058 genau 122 Personen mehr als noch im Vormonat als arbeitslos gemeldet. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die die Agentur für Arbeit in Freiberg am Donnerstag vorlegte.

Agentur spricht von typischer Entwicklung

„Das ist zu Jahresbeginn eine typische Entwicklung, da zum Beispiel Beschäftigungsverhältnisse, die zum Quartals- beziehungsweise. Jahresende auslaufen, erst in der Januarbilanz abgebildet werden“, sagt Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Freiberg. „Aktuell sind über 700 Menschen weniger arbeitslos als vor einem Jahr.“ Diesen Umstand schreibt Heine der milden Witterung und der positiven Beschäftigungslage im Baugewerbe zu. „Ich gehe davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt in Mittelsachsen in diesem Jahr weiter solide entwickeln wird, wenn auch mit geringerer Dynamik. Der Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft wird weiter auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Denn neben dem zusätzlichen Fachkräftebedarf werden durch Altersabgänge zunehmend mehr Stellen frei“, so Heine weiter.

Im Vergleich zu den anderen Regionen des Agenturbezirks steht Döbeln im Januar im Mittelfeld. In der Entwicklung gleichauf mit der Muldestadt ist die Region Hainichen, in der ebenfalls 122 Personen mehr als im Vormonat arbeitslos gemeldet sind. 208 Personen mehr sind es in Freiberg und 103 sowohl in Rochlitz als auch in Flöha.

Angebot in fast allen Branchen

Der Gesamtbestand an freien Arbeitsstellen liegt derzeit nach Angaben der Agentur für Arbeit bei fast 2.500 Stellen und damit zehn Prozent unter der Vorjahresmarke. Stellenangebote gebe es in fast allen Branchen. „Die meisten Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen in der Arbeitnehmerüberlassung, im Verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel sowie im Baugewerbe“, teilen die Freiberger mit.

Auf dem Ausbildungsmarkt haben die Arbeitgeber weiterhin mit potenziellem Nachwuchs, der sich jedoch gegen eine Ausbildung entscheidet, zu kämpfen. Denn der Trend weiterführende Schulen zu besuchen oder die erlangte Studieneignung auch zu nutzen, ist nach Agenturangaben weiterhin ungebrochen. „Im Rahmen der Lebensbegleitenden Berufsberatung arbeiten wir auch in diesem Jahr verstärkt daran, wieder mehr Jugendliche für die duale Ausbildung als ersten Schritt ins Berufsleben zu gewinnen“, hebt Susan Heine hervor.

Von André Pitz