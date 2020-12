Leipziger Auwald-Prozess: Deshalb hatte der mutmaßliche Mörder ein Kontaktverbot zum Opfer

Leipzig/Döbeln

Klingelterror, SMS-Nachrichten, Bedrohung: Was passierte tatsächlich knapp zwei Jahre vor der Ermordung von Myriam Z. (37) im Leipziger Auwald? Der mutmaßliche Mörder Edris Z. (31), Ex-Partner der Frau, soll sie bereits nach der Trennung 2018 gestalkt haben. Im Mordprozess am Landgericht ging es am Dienstag um die Hintergründe für das vom Familiengericht angeordnete Kontaktverbot.

„Es handelte sich um einen Fall, wie er häufig vorkommt. Am Anfang steht eine nicht akzeptierte Trennung, es gibt falsche Hoffnungen eines Beteiligten, Erwartungen, die nicht erfüllt werden, schließlich Hass, dann eine Auseinandersetzung“, sagte der Familienrichter, der als Zeuge angehört wurde.

Fäkalien im Briefkasten

Seinen Angaben zufolge hatte Myriam Z. am 21. August 2018 einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt. Sie begründete ihn damit, von ihrem früheren Freund beleidigt und bedroht zu werden. Er habe Fäkalien in ihren Briefkasten geworfen, nachts Klingelterror betrieben. Und erst am Tag zuvor, am 20. August 2018, seien sie und ihr Begleiter in der Südvorstadt nahe dem Fockeberg massiv von Edris Z. angegriffen worden.

Jener Vorfall ist auch Bestandteil der Anklage gegen den 31-Jährigen, der Myriam Z. bei der zufälligen Begegnung zunächst angespuckt haben soll. Als sich ihr Begleiter Abbas A. (25) schützend vor sie stellte, „biss der Angeklagte den Mann mehrfach am ganzen Körper und kratzte ihn mit den Fingernägeln an den Augen“, hatte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob zu diesem Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung gesagt. „Der Angeklagte nahm in Kauf, dass der Geschädigte sein Sehvermögen verlieren könnte.“ Der Betroffene musste im Uniklinikum stationär behandelt werden. Der Angeklagte soll ihm ein Stück des linken Ohres abgebissen haben.

Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob vertritt in dem Mordprozess die Leipziger Anklagebehörde. Quelle: André Kempner

Beschwerden ohne Erfolg

Bereits am 22. August hatte der Familienrichter – ohne mündliche Verhandlung – angeordnet, dass Edris Z. die Wohnung der Frau in der Kurt-Eisner-Straße nicht mehr betreten, sich ihr nicht nähern darf. Ihm wurde untersagt, sie anzurufen, ihr SMS oder E-Mails zu schreiben, überhaupt Kontakt aufzunehmen. Bei Zuwiderhandlungen drohten bis zu 250 000 Euro Ordnungsgeld oder ersatzweise bis zu sechs Monate Ordnungshaft.

Dagegen legten Edris Z. und sein Anwalt Beschwerde ein, sodass am 11. Oktober 2018 doch eine mündliche Verhandlung stattfand. Grund des Vetos: Edris Z. bestritt den Angriff vom 20. August. Vielmehr sei er attackiert worden, habe sich nur verteidigt. Zudem seien die dem Familienrichter vorgelegten SMS manipuliert und so ausgewählt worden, „um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken“. Myriam Z. spiele nur „das schwache Geschlecht“.

Als Auslöser fortwährenden Zoffs galt übrigens ein Hundekamm, wie es am Dienstag hieß. Demnach gehörte Edris Z. dieser Gegenstand. Weil Myriam Z. ihn beschädigt habe, forderte er 45 Euro.

Trotz aller Einwände des Mannes hielt der Familienrichter das Kontaktverbot aufrecht. Die neuerliche Beschwerde wies die nächste Instanz, das Oberlandesgericht Dresden, zurück.

Rache als Mordmotiv

Das Paar hatte sich bei der Flüchtlingshilfe kennengelernt. Beide arbeiteten als Sozialbetreuer; nach einer On-Off-Beziehung trennten sie sich im Februar 2018. Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der in Afghanistan geborene Mann, der als Kind nach Deutschland kam und in Döbeln aufwuchs, die Frau töten wollte, „um sie zu bestrafen und sich dafür zu rächen“, dass sie bei der Polizei gegen ihn ausgesagt und das Kontaktverbot erwirkt hatte.

Von Sabine Kreuz