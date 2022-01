Döbeln

Noch im ersten Halbjahr 2022 soll im neuen Wohngebiet Walduferviertel in Döbeln-West auf dem früheren Gelände der Zuckerfabrik mit dem Bau der ersten beiden Häuser begonnen werden. Dabei handelt es sich um vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Wohnungen, die die Sparkasse Döbeln als Bauherrin errichten lässt. „Für die Hälfte dieser Wohnungen gibt es aktuell schon Reservierungen“, sagt dazu Kati Kügler vom Vertriebsmanagement der Sparkasse Döbeln.

So steht es um die Erschließung

Seit Juni vergangenen Jahres läuft die Erschließung des oberhalb der Muldenaue hochwassersicher gelegenen Baugeländes. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. „Schreiten die Arbeiten weiterhin so planmäßig und zügig voran, rechnen wir im Sommer 2023 mit dem Abschluss der gesamten Erschließung“, so Kati Kügler. Der Baubeginn für die Mehrfamilienhäuser ist aber schon im ersten Halbjahr 2022 geplant. Die ersten Eigenheimbauer können nach Abschluss der Erschließungsarbeiten im Sommer 2023 auf ihren Parzellen loslegen.

24 Parzellen schon reserviert

Beim Erschließungsbeginn für das Gebiet im vergangenen Sommer waren schon 21 der insgesamt 60 Baugrundstücke vor reserviert. „Aktuell sind bereits 24 Parzellen fest reserviert. Da die Fertigstellung der Erschließung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, ist dies zum aktuellen Zeitpunkt ein äußerst gutes Ergebnis“, so die Sparkassen-Mitarbeiterin. „Der Reservierungsstand ist für Interessenten jederzeit unter wohnen-im-grünen.de einsehbar. Gern können interessierte künftige Häuslebauer über diesen Weg auch Anfragen an uns richten. Wir setzen uns dann mit den Bewerbern in Verbindung, beantworten Fragen und nehmen Reservierungen von Grundstücken vor.“

Interessenten überwiegend aus Dresden, Leipzig und Chemnitz.

Die überwiegende Zahl der vor allem jungen Kaufinteressenten kommen aus Dresden, Leipzig oder Chemnitz. Aber auch Bauherren aus dem Raum Döbeln sind dabei. „Wir freuen uns, dass wir damit zur Stadtentwicklung Döbelns aktiv beitragen. Aus Gesprächen mit den Kunden wissen wir, dass viele aufgrund der sehr guten Lage des Baugebietes und der Stadt Döbeln nach dem Umzug weiterhin in den Metropolen arbeiten wollen.

Andere Baugebiete in Döbeln sind voll

Die andere beiden städtischen Baugebiete, welche die Sparkasse Döbeln vermarktet, sind mittlerweile voll ausgelastet. Im Eigenheimgebiet „Sörmitzer Au“ im Osten der Stadt sind alle Grundstücke schon verkauft. Bis auf drei Grundstücke wurden diese auch alle bebaut. Dabei sindinsgesamt 175 Einfamilienhäuser und Wohneinheiten entstanden.Auch die Grundstücke des neuen Eigenheimgebietes „Sonnenterrassen“ in Döbeln-Nord sind mittlerweile vollständig verkauft. Auf diesen Grundstücken wurden bereits viele Häuser errichtet oder befinden sich derzeit im Bau. Im innerstädtischen Bereich von Döbeln steht somit aktuell nur noch das „Walduferviertel“ als Baugebiet für mehrere Einfamilienhäuser zur Verfügung.

Wie wirken sich gestiegene Material- und Baupreise aus?

„Bei der Vermarktung von Neu- und Bestandsimmobilien spüren wir, dass die gestiegenen Preise für Material und Bauleistungen ein viel diskutiertes Thema sind. Aufgrund der Preisentwicklungen und der Auftragslage im Handwerk ist die Gesamtinvestition inklusive Hausbau für viele Kunden derzeit nur mit Ungewissheit planbar. Damit wir unsere Kunden unterstützen können,berücksichtigen wir diese Entwicklung bei unseren Finanzierungsmodellen“, so Kati Kügler.

Von Thomas Sparrer