Hartha

Die Leipziger Wohnbaugenossenschaft (WBG) Kontakt ist neuer Besitzer eines großen Grundstücks in Hartha. Sie haben das Areal gekauft, worauf sich Geschäfte wie Nahkauf, die Fleischerei Richter oder die Versicherung Allianz befinden.

Auf der 5.000 Quadratmeter großen Fläche, die von der Nordstraße, Straße des Friedens und der Leisniger Straße umrahmt ist, befanden sich lange vor dem Bau der jetzigen Wohnungen und Geschäfte, Fabriken oder Bauunternehmen, zuletzt aber die Firma Jugendmöbel Hartha. Mehr als hundert Jahre stand ein und dasselbe Gebäude auf der Fläche, bis in den 1990ern Projektentwicklerin und Geschäftsführerin der Leipziger Firma Uni Projekt Consult Uta Nickel das Grundstück kaufte. Jugendmöbel Hartha wurde nach der Wende stillgelegt und das Gebäude nicht mehr genutzt. 1996 ließ Bauherrin Nickel es abreißen, um Neues darauf zu erbauen, das die Stadt belebt. Damals hieß es von den Stadträten, dass das Gebäude baufällig sei und deshalb nicht mehr genutzt werden könne.

Neuer Vermieter ab 1. Juli

Dieses Mal soll alles so bleiben, wie gehabt. „Wir besitzen bereits 560 Wohnungen in Hartha und der Kauf dieses Grundstücks ergänzt das Bild“, erklärt Jörg Keim, Vorstand der WBG Kontakt. Gerade saniert die Genossenschaft 50 Wohneinheiten an der Döbelner Straße 9 bis 17 – ein 4,5 Millionen Euro schweres Projekt. Zukünftig sollen die Wohnungen dort altersgerecht sein. Wie viel Euro sie für das Grundstück gegenüber von Edeka an die Besitzerin Nickel gezahlt haben, wollte die WBG Kontakt nicht verraten.

„Dadurch, dass wir eine große Leipziger Genossenschaft sind und präsent in Hartha, uns auf dem Brunnenfest gezeigt haben, wurden wir gefragt“, berichtet Keim. Die 78-jährige Eigentümerin habe aus Altersgründen entschieden zu verkaufen, erzählt der Vorstand. Außerdem habe sie sich bereits bei ihren Mietern verabschiedet. Diese können nächsten Mittwoch ihren neuen Vermieter kennenlernen, bevor die WBG Kontakt die Fläche und Gebäude ab dem 1. Juli übernimmt. Nahkauf und Co müssen nicht um ihre Existenz bangen, denn die Genossenschaft möchte die Mietkosten in nächster Zeit nicht erhöhen. Zuletzt hatten die Läden allerdings Pech. Vor einer Woche prasselte starker Regen auf Hartha herab, sodass das Wasser in einige Geschäfte lief. Ein paar davon mussten deswegen kurzzeitig schließen.

Glaube an den Standort Hartha

Nichtsdestotrotz ist das Grundstück attraktiv für die WBG Kontakt. „Wir glauben an den Standort Hartha“, so Keim. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) freut sich darüber. „Das zeigt das Vertrauen, das man in unsere Stadt hat“, so Kunze. Nach langer Zeit der Stagnation mache dies die Industriestadt attraktiv. „Das Areal und der Edeka gegenüber sind zusammengenommen so etwas wie unser neues Zentrum. Die Bürger nehmen das gut an“, sagt er. Er sehe Edeka zudem nicht als Konkurrent – durch mehr Geschäfte in Hartha, gebe es nur mehr Angebot. Neben Edeka möchte der Discounter selbst einen Drogeriemarkt bauen. Die Einreichung des Bauantrags steht noch aus.

Von Nicole Grziwa