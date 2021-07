Leipziger Musiker gründen in Roßwein Verein für alte Villa

Roßwein

Das Leipziger Vokalquintett Ensemble Nobiles wird kommende Woche wieder zu Gast in Roßwein sein. Nicht nur um in der Marienkirche ein Konzert zu geben, bei dem die jungen Musiker Vokalmusik aus mehreren Jahrhunderten zu Gehör bringen werden. Am Sonntag, 18. Juli, soll im Anschluss an das Konzert auch der Verein „Villa Bauch e.V.“ gegründet werden.

Die 1906 erbaute gutbürgerliche Villa in der Gersdorfer Straße in Roßwein soll in mehreren Phasen unter der Schirmherrschaft von Mitgliedern des Ensemble Nobiles in eine Ensembleakademie umgestaltet werden. Vor anderthalb Jahren hatte der aus Marbach stammende Lukas Lomtscher, Mitglied des Ensemble Nobiles, in Roßwein von der ambitionierten Idee berichtet und war auf offene Ohren und großes Interesse gestoßen. Der bislang private Raum der alten Villa soll in Zukunft öffentlich gemacht werden für Proben, Konzerte, Weiterbildungen und vieles mehr, das mit Musik in Verbindung steht. Der zu gründende Verein soll diesem Zweck dienen: Ertüchtigung der Villa Bauch zu einer Ausbildungs-, Tagungs- und Begegnungsstätte, Förderung der Volks- und Berufsbildung, Förderung von Kunst und Kultur sowie das Erschließen der Villa Bauch für die Öffentlichkeit. Und er wird vor allem auch mit der Beschaffung von Finanzmitteln beschäftigt sein, die für die aufwendige Sanierung der Villa erforderlich sind. Bei diesem Vorhaben handelt es sich um ein langfristiges Projekt. Lukas Lomtscher spricht von einem Zehn-Jahres-Rahmen. Für die Gründung des Vereins am Sonntag hoffen die die Musiker auch auf reges Interesse und Mitstreiter aus der Roßweiner Bevölkerung.

Eintrittskarten für das Konzert, das um 19 Uhr beginnt, gibt es zu 10 Euro in der Kirchkanzlei, in der Christlichen Buchhandlung und an der Abendkasse.

Von Manuela Engelmann-Bunk