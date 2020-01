Leipziger Musiker werben in Roßwein für Millionenprojekt

Roßwein

Eine Ensembleakademie in Roßwein? Warum nicht. Die Roßweiner selbst scheinen sich das gut vorstellen zu können. Mit der Vorstellung ihres Vorhabens, die alte Villa Bauch an der Gersdorfer Straße für eine solche Nutzung zu sanieren, sind Lukas Lomtscher und seine Mitstreiter vom Leipziger Ensemble Nobiles beim Neujahrsempfang der Stadt offene Türen eingerannt. „Die Reaktionen auf unsere Präsentation zeigen uns, wie sehr sich Roßwein darauf zu freuen scheint“, sagt Lukas Lomtscher, der in Marbach aufgewachsen ist und die Heimat als junger Thomaner gen Leipzig verlassen hatte. Gemeinsam mit bislang fünf Gleichgesinnten strebt er die Erweckung der letzten im Bauchschen Familienbesitz gebliebenen Villa aus dem Dornröschenschlaf an.

Dem Roßweiner Stadtrat samt Bürgermeister hatten die ambitionierten Musiker ihr Vorhaben bereits vorgestellt und gemeinsam überlegt, wie man eine Umsetzung angehen könnte. Denn dass das aufwendige Projekt nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann, ist jedem der Beteiligten klar.

Viele Hilfeangebote der Roßweiner

Zum Neujahrsempfang steuerten Lukas Lomtscher und seine Kollegen nicht nur die musikalische Umrahmung als Ensemble Nobiles bei, sondern bekamen auch die Möglichkeit, allen Anwesenden ihr Vorhaben vorzustellen. Das war die Idee von Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), der selbst von der Idee der jungen Musiker sehr angetan ist. Ganz viele Hilfeangebote habe man bekommen, beschreibt Lukas Lomtscher die zahlreichen Reaktionen im Anschluss an die Präsentation. Das stimmt ihn optimistisch, auch wenn er sich bewusst ist, dass es ein langer Weg wird.

Interessiert an einer Kooperation mit den Musikern ist auch der Roßweiner Dampfmaschinenverein. Denn im Keller der alten Villa befindet sich eine alte Wäschemangel, die per Transmission betrieben wurde und die die Dampfmaschinenfreunde eventuell übernehmen möchten.

Momentan sind Lukas Lomtscher sowie Caroline und Sascha Hille, Paul Heller und das Eigentümer-Ehepaar Erffa aus Karlstadt dabei, einen Verein zu gründen, um möglicherweise Fördermittel für das Projekt akquirieren zu können. Ansonsten werde der nächste Schritt nach der Vereinsgründung sein, auf die Suche nach Sponsoren zu gehen. Eine Machbarkeitsstudie für das Projekt gibt es und die sagt, dass rund fünf Millionen Euro benötigt werden.

Benefizkonzert im Juli

Um die Villa als Konzert- und Kunstort weiterhin erst einmal präsenter zu machen, wird es am 19. Juli wieder ein Benefizkonzert des Ensembles Nobiles geben. Dabei wollen die Musiker ihre neue CD mit Volksliedern präsentieren, die gerade in Entstehung ist. „Wir haben auch die Idee, vielleicht sogar die Aufnahmen dafür in der Villa machen zu können“, so der frühere Thomaner. „Aber das müssen wir erst einmal unseren Tonmeister prüfen lassen.“

Wer sich für das Projekt interessiert, kann sich auch für den Newsletter anmelden. Dazu einfach eine Mail an villabauch@web.de schicken.

Von Manuela Engelmann-Bunk