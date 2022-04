Leipziger Stadtpfeiffer-Chef baut in Roßwein alten Gasthof um

Roßwein

Ziemlich genau ein Jahr lang sind Petra und Detlef Schlegel jetzt die neuen Besitzer von Roßweins Grüner Aue. Der Sternekoch und seine Frau betreiben in Leipzig gemeinsam das Gourmetrestaurant Stadtpfeiffer im Gewandhaus. Die Aue, das alte Gasthaus aus dem Jahr 1859, soll irgendwann ihr zweites Standbein werden. Und zwar als kompletter Gegenentwurf zu ihrem Leipziger Restaurant – im ländlichen Raum, mit viel Grün drumherum.

Wollen der Aue wieder alten Charme verleihen: Petra und Detlef Schlegel. Quelle: Sven Bartsch

Seit Mitte Februar wird an der „alten Dame“, wie die Eheleute das Objekt liebevoll nennen, auch nach Außen hin sichtbar kräftig gewerkelt. Das knapp 170 Jahre alte Haus an der S34, Linkerhand kurz vor dem Ortseingang von Roßwein bekommt gerade ein komplett neues Dach.

Verneigung vor Original

„Wir wollen es gründlich machen“, sagt Detlef Schlegel, dem die Geschichte des Hauses genauso wichtig ist wie dessen Substanz. „Wir verneigen uns vor dem Original.“ Das war das Credo von Anfang an. „Das zu bewahren, mache ich gern“, sagt er. Einfach nur mal schnell ein bisschen aufgeräumt und dann die Tische für Kaffee und Kuchen rausgestellt – das funktioniert für ihn nicht. Die „alte Dame“ soll nicht nur ein bisschen Schminke verpasst bekommen, sondern eine ordentliche Aufbaukur.

Der mehrfach ausgezeichnete Sternekoch steht in Bauklamotten vor der Eingangstür zum früheren Gasthaus und blickt nach oben. Am Haken eines Kranes schwebt eine Ladung altes Holz vom Dach des Hauses nach unten. Seit Februar ist die Saaldecke ertüchtigt worden. Eigenhändig hat der in Roßwein aufgewachsene Schlegel an der Wand zur Saalstube die Rundbögen freigelegt. Irgendwann wird hier alles offen sein, nur eine große Glaswand den Saal von der „Werkstatt“, also der Küche trennen.

Eine der beiden neuen großen Gaupen ist bereits fertig. Unter dem Dach werden Appartements für Besucher entstehen, die einen Kurzurlaub in der Region planen. Quelle: Sven Bartsch

Sternekoch legt selbst mit Hand an

Doch jetzt wird erst einmal das Dach komplett neu gemacht, mit Dachstuhl und Deckung. Die alten Schindeln, die aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen, hat der 58-Jährige selbst abgedeckt. Es steckt viel Eigenleistung in dem Projekt. Detlef Schlegel lächelt. Dass es viel Arbeit werden würde, die Grüne Aue langfristig fit und wieder zu einem Ort „zum Ausgehen“ zu machen, war den Eheleuten klar. Sie haben sich nicht spontan für den Kauf entschieden, sondern lange darüber nachgedacht.

Detlef Schlegel legt auf der Baustelle selbst mit Hand an. Quelle: Sven Bartsch

Intensiv haben sich Petra und Detlef Schlegel auch nach dem Kauf mit dem Haus und seiner Geschichte beschäftigt. Haben es unter Denkmalschutz stellen lassen. Und sind bei ihren Recherchen auf alte Bauunterlagen gestoßen, die abbilden, wie immer wieder angebaut wurde an das Gebäude, zu dem früher sogar eine Kegelanlage gehörte. In der Zukunft soll in der Grünen Aue nicht nur Essen ein Erlebnis werden. Unter dem neuen Dach, das gerade aufgebaut wird, entstehen Appartements für Besucher. Straßenseitig wird das Dach geschlossen sein, also keine Fenster haben. Für viel Licht aber sorgt gegenüber jeweils eine große Gaupe auf beiden Seiten, mit großen Fenstern, teilweise bis zum Boden, die den Blick ins Grün frei machen.

Alte Bäume haben Gesundschnitt bekommen

Die ersten Pläne für eine Öffnung des Hauses, in Form der Wiederbelebung des Außenbereiches, haben Schlegels noch etwas nach hinten schieben müssen. Auf einer Baustelle kann man schlecht Kaffee und Kuchen servieren. Die Vorbereitungen dafür aber sind schon getroffen. Die Kastanien vor und neben dem Haus haben einen Gesundschnitt bekommen, die Birke ist gestutzt worden. Der Platz für einen Holzpavillon ist frei gemacht und auch der Pavillon ist schon fertig und momentan noch eingelagert. Er wird sich ins Gesamtbild einfügen, bei dem sich Detlef Schlegel strikt an das hält, was die Geschichte des Hauses ihm vorgibt.

Dafür hat er sich sogar bei einer Kunsthistorikerin kundig gemacht. Das sichtbare Holz wird vermutlich wieder in einem Dunkelbraun gestrichen werden, auch wenn er persönlich es lieber heller hätte. Genauso verhält es sich mit der Fensterfarbe der Aue. Die war ursprünglich – Detlef Schlegel hat es nicht wirklich überrascht, auch wenn er persönlich gehofft hatte, es möge nicht so sein – Grün. Irgendwann also wird die Grüne Aue auch wieder grüne Fensterrahmen haben.

