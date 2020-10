Leisnig: 13-jähriger Louis vor Beinamputation gerettet

Leisnig

In den vergangenen Monaten hatte die Helios Klinik Leisnig einen jungen Gast aus Angola. Der 13-jährige Louis wurde in der Klinik als so genanntes Friedensdorfkind behandelt. Es ging darum, sein rechtes Bein zu retten. Und das ist gelungen.

Louis, der für den Aufenthalt in Deutschland diesen Namen bekam, ist ein stiller Junge, trotzdem mit sehr wachem Geist. Schick hat er sich gemacht für sein Abschiedstreffen. Er trägt ein dunkelgraues Hemd, an einer Halskette ein auffälliges Schmuckstück, einen Wolfskopf. „Den hab ich ja noch gar nicht gesehen“, staunt auch Reinhard Junghans.

Reinhard Junghans (links) hat die chirurgische Behandlung des 13-jährigen Jungen aus Angola begleitet und ihm sein Bein gerettet. Quelle: Sven Bartsch

Der Chirurg hält selbst den Kontakt zum Friedensdorf, lädt regelmäßig immer wieder Kinder mit schweren Verletzungen beziehungsweise Knocheninfektionen nach Leisnig ein. Sie kommen zumeist mit einer einzigen großen Angst: Hoffentlich muss mein Arm, mein Bein nicht amputiert werden.

Junghans sagt dazu: „Bei ihm zuhause in Angola bedeutet der Verlust eines Beines, dass dem Jungen das Schicksal des Bettelns auf der Straße nicht erspart geblieben wäre.“ Am Montag nimmt der Junge Abschied von Leisnig.

Zunächst trifft er in Deutschland andere Kinder wieder, die aus Kriegs- und Krisenregionen der Welt kommen und dort verschiedene Verletzungen erlitten. Ja, er treffe viele, die wie er schwere Defekte an Gliedmaßen davon trugen. Ob sie miteinander darüber sprechen? Da schüttelt Louis den Kopf. Ihre Ängste behalten die Kinder auch im Friedensdorf für sich.

Die Organisation Friedensdorf sorgt dafür, dass die Kinder in Deutschland eine Behandlung bekommen, die in ihrer Heimat nicht möglich gewesen wäre. In den Jahren 2015 und 2016 wurde Louis bereits in Leisnig behandelt.

Ursprünglich lag bei ihm eine schwerste Knocheninfektion des rechten Schienbeines mit Verlust desselben und des Kniegelenkes vor. Während des ersten Aufenthaltes konnte die Infektion beherrscht und durch Versetzung des Wadenbeines eine Heilung erreicht werden.

Jedoch hatte die Infektion die Wachstumsfugen des Beins zerstört. Weil Louis in den vergangenen Jahren erheblich wuchs, war das rechte Bein infolge des ungleichen Wachstums der Beine zirka 15 Zentimeter kürzer.

Weiterhin lag eine ausgeprägte O-Bein-Stellung vor. Eine operative Korrektur richtete die Achse des Beines. Es erfolgte eine Verlängerung des neuen Schienbeinknochens um 11 Zentimeter, während das Wachstum der gesunden Seite gebremst wurde. Die aktuelle Behandlung dauerte insgesamt knapp ein Jahr.

Das rechte Bein ist jetzt immer noch 4 Zentimeter kürzer, was aber durch eine entsprechende Zurichtung am Schuh ausgeglichen werden kann. Louis ist somit nach über sieben Jahren des Gehens nur auf dem linken Bein mit Unterarmstützen jetzt in der Lage, ohne Hilfsmittel zu gehen.

Nun ist die Behandlung, die maßgeblich von Reinhard Junghans in Kooperation mit der Leisniger Kinderklinik erfolgte, abgeschlossen. Louis kann wieder in das Friedensdorf und von dort aus in sein Heimatland zurückkehren.

Von Steffi Robak