Leisnig: 2,4 Millionen Euro verbaut – da lohnt sich eine Party

Leisnig

Straßenfreigabe im Akkord – so kann man das nennen, was am Freitag in der Leisniger Innenstadt zu beobachten war. Einen sehr bequemen Beobachtungsposten hatte dafür Frank Rüdrich eingenommen. Als Bewohner der Leisniger Mittelgasse hatte er den Schauplatz des Geschehens direkt vor der Haustür – wie im Übrigen seit Oktober auch die Baustelle. Und die hatte es in sich.

„In der engen Gasse hatten die Bauleute ganz schön zu kämpfen. Es war nicht viel Platz“, schildert der Anwohner, der das Baugeschehen interessiert verfolgte. Nicht nur einmal habe er das Tor seiner Garage geöffnet, seine Frau kochte Kaffee für die Bauleute. Dort konnte geschützt vor Wind und Wetter Pause gemacht werden.

„ Ich möchte hervorheben, es war in gutes Miteinander mit den Bauleuten. So war das auch nicht so problematisch, mit den Einschränkungen zurecht zu kommen. Wir bekamen immer Bescheid gesagt, so dass wir uns einrichten konnten.“

Es sei jedenfalls ein gutes Gefühl, jetzt so eine schöne neue Straße vor der Haustür zu haben. Und die hat es in sich, im wahren Wortsinn. Denn wie Gerd Andrä vom gleichnamigen Leisniger Bauunternehmen zur Baustellenfreigabe sagt, hatte seine Firma die einfache und schöne Aufgabe, mit dem Fahrbahnneubau die Straße schick zu machen. „Aber im Erdreich gab es viel größere Probleme zu lösen. Da ziehe ich vor den Kollegen von der LFT Ostrau den Hut.“

Zur Freigabe hatte Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) nicht allein Vertreter der Bauunternehmen eingeladen. Ihm ging es vor allem um die Anwohner. Seinen Dank richtet er an alle, die in den vergangenen Monate mit den Unbilden einer Straßenbaustelle vorm Haus auskommen mussten.

Dabei schloss er auch die Sanierungsarbeiten am Lindenplatz mit ein. Diese wurden zwar bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen. Doch von einer feierlichen Freigabe wurde wegen der Corona-Einschränkungen Abstand genommen. In dieser Woche wurden lediglich noch Papierkörbe aufgestellt.

Zuletzt wurden in der Leisniger Innenstadt neben dem Lindenplatz die Obermarktgasse saniert und dann in nahezu einem Zug die Mittelgasse und die Neugasse. Dort ist das Pflaster jetzt gesandet. Die Fahrbahnmarkierungen fehlen noch.

In diesem Bereich der Stadt wurden insgesamt 2,4 Millionen Euro verbaut in neue Infrastruktur wie Abwasserkanäle und Straßen. Zwei Drittel der Kosten wurden aus Mitteln des Bundes und des Freistaates bestritten. Um die Eigenanteile zu decken, versuchte die Kommune, weitere Fördermöglichkeiten wahrzunehmen. Wie Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder erwähnt, sei auf diese Weise die Straßensanierung für die Stadt nahezu kostenneutral verlaufen.

Momentan läuft die Sanierung der Würkertstraße. In Kürze wird sich der Bau der Johannistalstraße anschließen.

Von Steffi Robak