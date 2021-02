Leisnig: 76 Tonnen-Schwergewicht von den Apparatebauern bei AEL

Leisnig/Grimma

Die Apparatebauer vom Unternehmen AEL in Leisnig und Grimma trotzen auf ihre Art der Corona-Krise und stellen nach nur einem Jahr einen Recycle Gas Condenser fertig. Inmitten der Pandemie fertigte die Firma AEL Apparatebau GmbH einen der größten Brocken ihrer Unternehmensgeschichte.

Der Wärmetauscher ist mit 3,20 Metern Durchmesser und zehn Metern Länge ein echter Riese und mit knapp 76 Tonnen noch ein echtes Schwergewicht dazu.

Zahlen und Fakten zum Condenser Durchmesser 3,20 Meter Länge 10 Meter Leergewicht 76 Tonnen Gewicht gefüllt 112 Tonnen Auftragswert zirka 1,20 Millionen Euro geleistete Arbeitsstunden zirka 3500

Mit über einer Million Euro ist es gleichzeitig einer der größten Einzelaufträge des Unternehmens für Wärmetauscher, wie AEL selbst mitgeteilt. Vor etwas mehr als einem Jahr, am 2. Januar 2020, ging die Bestellung des kolumbianischen Unternehmens in Leisnig ein. Dem gingen mehrere Monate intensiver Vertriebsarbeit voraus. Umgehend wurde mit der technischen Auslegung und Konstruktion des Apparates begonnen. Die ehemalige MAG Grimma hatte 2001 einen ähnlichen Apparat gefertigt. Nun soll die Anlage in Südamerika mit diesem Condenser erweitert werden. Durch die Übernahme vieler Mitarbeiter aus Grimma nach der Schließung der MAG im Jahr 2015 konnte AEL deren Wissen mit einfließen lassen.

Trotz Corona quer durch Europa: Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 hatte noch keine größeren Auswirkungen auf das Projekt. Später war es jedoch ein ständiger Begleiter. Die Materialien wurden aus ganz Europa beschafft und quer durch den Kontinent nach Grimma transportiert. Die U-förmig gebogenen Wärmetauscher-Rohre, insgesamt zirka 28 188 Meter, wurden bei einer schwedischen Firma bestellt, die die Rohre in Tschechien fertigte.

Das Material für den Rohrboden wurde in Italien geschmiedet und anschließend in Polen mit einer korrosionsbeständigen Auflage versehen, eine sogenannte Sprengplattierung.

Mantel und Flansche kamen aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Gefertigt wurde der Wärmetauscher in Grimma.

Mitte letzten Jahres wurden die Komponenten in Grimma angeliefert und es konnte mit der Fertigung begonnen werden. Nach insgesamt 3200 Arbeitsstunden wurde der Wärmetauscher fristgerecht fertiggestellt. Das bedeutet, dass der Projektdurchlauf in nicht einmal einem Jahr realisiert wurde. Zum Einsatz kommt der Kondensator in einem petrochemischen Werk in Kolumbien. Sobald die Fahrgenehmigung erteilt ist, wird der Riese zum Hamburger Hafen abtransportiert. Auch dafür sind die Apparatebauer zuständig.

Die Wurzeln des Leisniger Unternehmens reichen zurück auf die 1958 gegründeten VEB Apparatebau und Eisengießerei Leisnig. Seit 1965 wurden in Leisnig Wärmetauscher hergestellt. In den 90er Jahren erfolgte die schrittweise Privatisierung und Gründung der AEL Apparatebau GmbH durch Erhard Münch und Lothar Naumann. 2016 wurde die Fertigung mit dem Standort der ehemaligen MAG in Grimma erweitert und vergrößert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen konstant 250 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen geschätzten Jahresumsatz von 28 bis 30 Millionen Euro.

Von Steffi Robak