Leisnig

Spannende Geschichten von Tieren mit Mehrwert. Darin geht es in den illustrierten Kinderbüchern von den Geschwistern Böhm. Die Bücher erzählen kleine Geschichten über große Themen: Von der Angst eines kleinen Spatzen vor dem vermeintlichen Ungeheuer und der Fähigkeit, zu erkennen, wer wirklich Böses im Schilde führt. Und von der Tapferkeit eines Huhns, das trotz Ausgeschlossensein und Mobbing von gemeinen Hühnern sein Leben in die Hand nimmt.

Die Autorin Andrea Böhm und Malerin und Illustratorin Lee D. Böhm, stellen ihre Kinderbücher in Leisnig vor. Seit 2015 bringen die beiden Schwestern, die in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen sind und nun in Leipzig wohnen, jedes Jahr eines heraus. Das besondere bei den etwa 60-minütigen Lesungen: im Stil eines Theaterstücks mit Live-Zeichnungen bekommen die Kinder einen Einblick, wie ein solches Buch entsteht.

Die Veranstaltung findet am Sonntag im Forte Belvedere statt, das momentan noch saniert und restauriert wird. Der Hotel-Komplex beherbergte in den Anfangsjahren der DDR eine Berufsschule. In den 1990er Jahren ließ die Stadt das Hotel abreißen. Übrig blieb der Kellerbereich mit der Terrasse – weiter Belvedere genannt. Jeweils um 11 und um 14 Uhr gibt es einen Durchgang, bei denen jeweils 25 Kinder sowie ein Elternteil oder eine Begleitperson teilnehmen können. Veranstaltungsort sind die Innenräume und bei gutem Wetter auch die Terrasse. Pro Lesung werden außerdem zwei der Kinderbücher unter den teilnehmenden Kindern verlost. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer: 01512 1127389.

Von Kathleen Retzar