Leisnig

Als die Leisniger Burgit und Lothar Köpping vor einigen Tagen einen Spaziergang zur Burg Mildenstein machten, staunten sie nicht schlecht. Denn auf dem Fußweg der Schlossstraße lagen – sehr zum Ärgernis der beiden – an die 30 Hundekothaufen, wie sie in einem Leserbrief an unsere Redaktion schrieben.

Die betreffenden Hundebesitzer sollten sich für diese Schweinerei schämen und jede Bürgerin und jeder Bürger sollte dabei helfen, die Verursacher zur Rechenschaft zu ziehen, fordern die Köppings, die selbst Hundeliebhaber sind.

Welche Handhabe hat das Ordnungsamt?

Gleichzeitig warfen sie die Frage auf, ob das Ordnungsamt der Stadt Leinsig hier nicht mehr Einfluss nehmen und vorbeugende Maßnahmen einleiten könne. Die DAZ fragte dazu beim Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder nach.

Auch ihn und die Stadt Leinsig würden Hundehaufen auf Gehwegen, Straßen oder in Parks ärgern, betont Schröder. Doch welche Handhabe hat die Stadt dagegen? „Wenn wir durch eine Anzeige den verantwortlichen Halter identifizieren können oder jemanden auf frischer Tat ertappen, verhängen wir wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld“, erklärt Schröder.

Hundehalter tun sich selbst keinen Gefallen

Darüber hinaus würden sich die Hundehalter selbst keinen Gefallen tun, wenn sie die Kothaufen nicht wegräumen. Denn, wenn die Stadt viele Hundehaufen wegmachen muss, kostet das Zeit und Geld – und letztlich steigt dadurch die Hundesteuer.

Laut städtischer Satzung sind Hauseigentümer übrigens verpflichtet, den Gehweg vor ihrem Haus sauber zu halten. Dazu zählt auch die Entfernung von Hundehaufen. Und fallen dem Bauhof Hundehaufen auf, räumt dieser auch hinterher.

Stationen mit Plastiktüten gibt es in Leisnig bewusst nicht

Bewusst dagegen entschieden hat sich die Stadt indes dafür, Stationen mit Plastiktüten aufzustellen. „Jeder Hundebesitzer ist hier selbst dafür verantwortlich, Tüten dabeizuhaben, mit denen er den Kot aufsammeln kann. Und bereitgestellte Tüten werden oft zum Spaß herausgerissen und fliegen dann in der Gegend herum“, erklärt Ordnungsamtsleiter Schröder.

Erneuerung des Fußwegs Schlossstraße

In ihrem Leserbrief wiesen Burgit und Lothar Köpping außerdem darauf hin, dass Teile des Fußwegs an der Schlossstraße in einem schlechten Zustand seien. „Hier haben wir oben am Weg schon mit der Erneuerung begonnen und arbeiten uns etappenweise nach unten“, antwortet Schröder. Diese Baumaßnahme stehe auf der Prioritätenliste jedoch nicht ganz oben, und werde daher nach und nach durchgeführt.

