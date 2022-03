Leisnig: Angeblich Schwarzbau - Geschäftsführer vor Gericht

Leisnig

Man stelle sich vor, jemand baut ohne Baugenehmigung ein Haus, wo vorher keins stand. Derjenige braucht sich kaum zu wundern, wenn es ein Bußgeld wegen Schwarzbaus hagelt. Nun stelle man sich vor, jemand repariert den maroden Dachstuhl eines seit Jahrzehnten existierenden Hauses. Und sieht sich plötzlich mit dem Vorwurf des Schwarzbauens konfrontiert.

Geschäftsführer vor Gericht

So geschieht es gerade dem Geschäftsführer eines Maschinenhändlers aus Leisnig. In einem Bußgeldverfahren soll er 1500 Euro für angebliches Schwarzbauen auf dem Firmengelände zahlen. Aus seiner Sicht, so schildert er zur Verhandlung beim Amtsgericht Döbeln, ließ er lediglich die Dachkonstruktion eines Gebäudes sanieren. Gegen den Bußgeldbescheid legt der Mann Widerspruch ein. So kommt es zur Verhandlung.

Auf Fachleute verlassen

Er habe sich auf die Fachleute verlassen. „Sowohl der Dachdecker als auch der beauftragte Statiker sind der Auffassung, eine Baugenehmigung sei nicht nötig. Schließlich sollte nur die alte Brettbinder-Konstruktion repariert werden.“ An den Bindern hänge die Decke. Bei der Reparatur kamen Vollholzbinder zum Einsatz. Es gibt keine neue Dachkonstruktion. Auch Höhe sowie Dachwinkel bleiben identisch. „Ich muss doch glauben, was mir die Fachleute sagen“, so der Geschäftsführer vor Gericht.

Nicht das erste Projekt dieser Art

Zudem sie es nicht das erste Mal gewesen, dass er mit diesen Partnern zusammen eine derartige Dachreparatur vornehme. Es habe ein ähnliches Projekt mit Dachreparaturen bereits gegeben. Dabei hatte die Baubehörde beim Landratsamt Mittelsachsen nichts beanstandet. Nun will bei dem jetzt in Rede stehenden Haus, einem Bürogebäude, ein Kontrolleur vom Landratsamt vor Ort einen Schwarzbau erkannt haben. „Nur dieses eine Gebäude ist für mich von Interesse“, sagt Richter Wolfgang Dammer. Der hat den Fall jetzt auf dem Tisch.

Unterlassung sollte erzwungen werden

Der Geschäftsführer als Bauherr war zunächst von der Baubehörde aufgefordert worden, das Schwarzbauen zu unterlassen. „Das konnten wir aber nicht. Das Dach war offen, das Haus ist ein Bürogebäude – wir konnten doch das Dach nicht offen lassen“, schildert der Geschäftsführer. Mit einem Ordnungsgeld hätte die Unterlassung des Baus erzwungen werden sollen.

Richter verlangt Baugenehmigung

Dann wurde für das Projekt nachträglich eine Baugenehmigung beantragt und, wie der Geschäftsführer sagt, auch von der höheren Instanz in Chemnitz genehmigt. Er habe die Angelegenheit als erledigt betrachtet. Die Baugenehmigung wollte sich Dammer vorlegen lassen. Nur ausgerechnet dieses Schriftstück hatte der Geschäftsführer vor Gericht nicht dabei.

Vielleicht noch Kontrolleur anhören

Dammer wollte deshalb an diesem Verhandlungstag keinen Beschluss fassen. Wenn es im Nachhinein eine Baugenehmigung gab, handle es sich immerhin um ein genehmigungsfähiges Projekt. Ob der Bußgeldbescheid nun aufgehoben wird oder bestehen bleibt, möglicherweise das Bußgeld niedriger angesetzt wird, kann erst nach Vorlage der Baugenehmigung beurteilt werden. Auch sei nicht auszuschließen, dass der Kontrolleur von der Baubehörde gehört werden muss, eventuell sogar ein Sachverständiger. Die Verhandlung wurde ausgesetzt.

Von Steffi Robak