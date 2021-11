Leisnig: Anrufen für den Impftermin

Leisnig

In Leisnig ist ein Termin gefunden, an dem sich Bürger anmelden können für eine Corona-Schutzimpfung am 23. Dezember. Ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes macht an diesem Tag an der Karl-Zimmermann-Sporthalle Station. Zuletzt überrollte in Ostrau, Hartha und Döbeln eine Welle der Impfwilligen die mobilen Impfteams vom Deutschen Roten Kreuz.

Wie Silvia Diesmann aus dem Hauptamt der Stadtverwaltung mitteilt, wird der telefonische Anmeldetermin dafür der Dienstag, 7. Dezember, sein. Dafür wird eine Telefonnummer im Rathaus geschaltet, wo jemand eigens für diese Anmeldungen am Apparat sitzt.

Wer am 23. Dezember unter denen sein möchte, die sich laut Termin impfen lassen möchten, der wählt am 7. Dezember die Telefonnummer 034321/66 653.

Momentan ist es so geplant, dass Silke Kluge, die sonst die Begegnungsstätte in der Rosa-Luxemburg-Straße leitet, am Telefon sitzt und die Anmeldungen entgegen nimmt. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr kann sie dafür angerufen werden.

Bitte an Regierungssprecher

Vom Leisniger Bürgermeister Tobias Goth (CDU) ging bereits Anfang November die Bitte an das Deutsche Rote Kreuz Döbeln/Hainichen, es möge ein Impfteam in die Stadt kommen. Angesichts heillos überlaufener Impftage in der Region, wie in Ostrau und Hartha so auch in Döbeln, wiesen einige Tage später die CDU-Fraktion des Stadtrates sowie der Leisniger Mediziner Dietrich Fischer in einem Schreiben an den sächsischen Regierungssprecher Ralph Schreiber auf die missliche Situation vor Ort hin.

In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Wir haben im April und Mai mehrere Tage mit einem Impfteam viele hundert Menschen erst- und zweitimpfen können, die nun die dritte Impfung benötigen! Dies führt derzeit zu dramatischen Zuständen in unseren Hausarztpraxen.“

Ein Mindestmaß an Planungssicherheit, unter anderem für die Terminvergabe beziehungsweise Impfstoffbestellung sei nötig, um das Vertrauen in Gesundheitspolitik und Impfstrategien nicht komplett zu verspielen.

Von Steffi Robak