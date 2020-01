Leisnig: Arnold Liebers feierlich verabschiedet

Leisnig

Arnold Liebers, langjähriger Superintendent des Kirchenbezirkes Leisnig-Oschatz, ist am Sonntagnachmittag bei einem Gottesdienst in der St. Matthäi-Kirche in Leisnig offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Das Gotteshaus war rappelvoll. Viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirche und vor allem viele evangelische Christen aus den Kirchgemeinden der Region wohnten der feierlichen Verabschiedung bei.

Bis auf den letzten Platz besetzt: die St.-Matthäi-Kirche in Leisnig. Quelle: Gerhard Dörner

Ein Mittler

Oberlandeskirchenrat Tobias Bilz wünschte Arnold Liebers für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. Der 64-Jährige verstand sich während seiner Dienstzeit nach eigenen Worten immer mehr als Mittler zwischen Landeskirchenamt und Gemeindegliedern. Das vor allem vor dem Hintergrund bereits erfolgter und anstehender Strukturanpassungen.

Neubesetzung bis Sommer

Die Aufgaben des Superintendenten übernimmt derzeit stellvertretend Pfarrer Rafael Schindler. Voraussichtlich im Sommer wird die Stelle neu besetzt. Bis dahin prüft die Landeskirche die eingegangenen Bewerbungen.

Von Olaf Büchel