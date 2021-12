Leisnig: Asphaltfertiger im Doppelpack im Johannistal

Leisnig

In dieser Woche geht es sichtbar vorwärts mit dem Bau der Johannistalstraße in Leisnig. Zeitweise sind beziehungsweise waren zwei Asphaltfertiger gleichzeitig im Einsatz, damit die neue Schwarzdecke schnell geschlossen werden kann.

Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) geht davon aus, dass die Straße innerhalb der nächsten Wochen die Fahrbahn fertiggestellt sein wird. „Danach sind dann noch in den Nebenbereichen verschiedenen Arbeiten nötig. Ob dann die Straße schon freigegeben sein wird, ist schwer zu sagen. Die Bauarbeiter brauchen auch Bewegungsfreiheit auf der Straße, um in den Nebenbereichen das Nötige noch in angemessener Zeit erledigen zu können.“

Er wünscht sich dennoch, dass noch in diesem Jahr die Straße freigegeben werden kann. So ist es jedenfalls geplant. Doch zwischendurch hatte es ungeplante Unterbrechungen gegeben. Zum Beispiel musste länger als geplant auf die neuen Borde gewartet werden, die entlang der Straße verbaut wurden.

Außerdem hatte auch der Untergrund der neuen Straße einiges Kopfzerbrechen bereitet, denn dort fanden sich mehr Leitungen beziehungsweise an anderen Stellen als vermutet. Die alte Kanalisation hatte die Stadtratsmitglieder erst zu ihrer jüngsten Sitzung im November beschäftigt. In der Straßen lagen nämlich drei Abwasserkanäle statt, wie vermutet, nur einer.

In den alten Plänen für die Straße sei ein Kanal eingezeichnet gewesne, berichtetet Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder. Dabei habe es sich um einen mit einem eiförmigen Querschnitt gehandelt. Allerdings hätten sich noch zwei weitere, unbekannte Abwasserröhren gefunden. Und die befanden sich in einem äußerst miserablen Zustand.

Nun hat eigentlich der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung von leisnig die Aufgabe, sich um solche Belange wie den Abwasserkanalbau zu kümmern.

Im aktuellen Investitionsplan des Eigenbetriebs war allerdings für den Kanalbau in der Johannistalstraße kein Budget eingeplant. Deshalb hatten die Ratsmitglieder in ihrer Novembersitzung auch darüber zu befinden, ob im Zuge des Straßenbaus nun außerplanmäßig Geld für die Finanzierung des Kanalbaus zur Verfügung gestellt werden soll.

Aus der Beschlussvorlage geht hervor, dass die Erneuerung und Umbindung der betreffenden Kanäle zwingend notwendig sein, schon zum Zwecke weiterer Gefahrenanwendung. Dafür mussten im Haushaltsplan vom Eigenbetrieb Abwasser, einem Unternehmen der Kommune Leisnig, knapp 44 000 Euro außerplanmäßig bereit gestellt werden. Insgesamt hat der Investitionsplan vom Eigenbetrieb Abwasser für das Jahr 2021 ein Volumen von etwa 895 000 Euro.

Damit der Kanalbau in der Johannistalstraße finanziert werden kann, muss ein anderes Projekt hintenan gestellt werden. es fiel die Entscheidung, den Bau der Anton-Günther-Straße zu verschieben. Dafür waren im Finanzplan vom Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Eigenanteile in Höhe von 150 000 Euro eingestellt.

Von diesem Budget wird nun das nötige Geld genommen, um den neuen Abwasserkanal in der Johannistalstraße zu finanzieren. Das Projekt Anton-Günther-Straße muss dafür warten.

Damit sich der Bau des Kanals möglichst ohne Zeitverzug in den bau der Straße einbinden ließ, hat das Unternehmen Andrä Straßen- und Wegebau Leisnig den Kanalbau gleich mit übernommen. es ist die selbe Firma, die mit dem derzeit laufenden Straßenbau beauftragt war.

Von Steffi Robak