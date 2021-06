Leisnig: August der Starke ab Sonnabend auf Mildenstein

Leisnig

Am Wochenende empfängt das Burgmusem Mildenstein wieder Gäste. Schwarzküche und Rittersäle öffnen sich zu Streifzügen durch die Geschichte der ehemaligen Reichsburg. Diese gehörte einst dem Kaiser Friedrich Barbarossa.

Hoch hinaus geht es auf den Bergfried für jene, die aus luftiger Höhe den Blick in die Umgebung schweifen lassen möchten. Hinab in das Burggefängnis geht es für jene, die vor den finstersten Kapiteln der Burggeschichte nicht zurückschrecken.

In zwei Sonderausstellungen warten besondere Stücke auf ihre Entdeckung. Eine ist mit „Mythos August“ betitelt und widmet sich dem legendären Kurfürsten von Sachsen, der den Beinamen „der Starke“ trug. Mit dem Kornhausboden wurde ein Ausstellungsraum für diese Stücke ausgewählt, der in Größe und Imposanz der schillernden Figur in nichts nachsteht, über deren Leben die dortige Ausstellung noch bis zum 31. Oktober dieses Jahres erzähl.

Die Hofstube bietet eine Grafik-Ausstellung auf. Diese heißt „Fundstücke“. Ralf Schneider aus Geringswalde zeigt einige seiner Radierungen.

Ab Sonnabend, den 12. Juni öffnet die Burg Mildenstein. Zunächst hatte die Sächsische Schlösser-GmbH unter dem Einfluss der Corona-Verordnungen nur die Burg Kriebstein für Besucher freigegeben. Bei zurückgefahrener personeller Besetzung wurde die Belegschaft wechselnd auf verschiedenen Burgen beschäftigt.

Die Burg Mildenstein öffnet am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Innerhalb der Woche sind Gäste dann wieder normal von dienstags bis freitags 10 bis 17 Uhr willkommen.

Besucher müssen Vorkehrungen zum Infektionsschutz zu beachten. Solange der Inzidenzwert nicht stabil unter 35 liegt, gilt: Ein Zeitfensterticket muss im Onlineshop https://shop.schloesserland-sachsen.de/burg-mildenstein.html gebucht werden. Ein Nachweis über einen tagaktuellen, offiziell bestätigten negativen Covid-19 Test ist vorzulegen oder ein Nachweis über einen vollständigen Impfschutz. Dieser gilt, wenn die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurück liegt. Es gilt auch ein Nachweis, dass die Gäste genesen sind. Hier gilt der Nachweis in Form des positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Ein Gast darf keine Covid-19-typischen Krankheits-Symptome aufweisen. Die Kontaktdaten der Gäste werden erfasst. Weitere Lockerungen, wie zum Beispiel bei Wegfall der Testpflicht, werden kurzfristig umgesetzt, sobald Mittelsachsen konstant unter dem Inzidenzwert 35 liegt.

Von Steffi Robak