Leisnig: Aus früherem Pionierhaus wird Seniorenheim

Leisnig

Mit einem der seltsamsten Abstimmungsergebnisse der Stadtgeschichte bewilligten die Räte aus dem Technischen Ausschuss von Leisnig den Anbau eines Pflegeheimes am Leisniger Schützenhaus.

Bauherr ist Peter Rehe, Inhaber des Schützenhauses. Er plant den Bau an der nördlichen Seite des Schützenhauses, also zur Zimmermann-Sporthalle hin, und zwar in Carré-Form. Dadurch entsteht ein Innenhof. Dieser soll von der Chemnitzer Straße aus begehbar sein.

Anzeige

Ein Untergeschoss plus drei darüber liegende Geschosse soll der Anbau haben, die 76 Einzelzimmer zum Innenhof hin Balkone bekommen.

Am Donnerstag, in der jüngsten Sitzung vom Technischen Ausschuss, stellte Thomas Schröder vom städtischen Bauamt das Projekt vor. Das Gebäude vom Schützenhaus selbst bleibt in seinem Aufbau nahezu unangetastet, der Saal bleibt erhalten, wird als Gemeinschaftsraum genutzt. Für den Fasching vom CCL steht er demnach künftig nicht mehr zur Verfügung.

Letztlich stimmten vier der zehn anwesenden Räte für das Projekt, einer stimmte konsequent mit Nein. Fünf gaben ihre Stimme nicht ab. Damit bringt eine Mehrheit von vier Befürwortern das Projekt auf den Weg. Dem ging eine ellenlange Diskussion voraus mit allerlei Einwänden und Begründungen, warum der eine und der andere dem Projekt so nicht zustimmen könne.

Bedenken gegen das Pflegeheim, insbesondere an dieser Stelle, haben größtenteils mit der Nutzung umliegender Einrichtungen des Sport- und Kulturkomplexes zu tun. Erst vor Kurzem stellte Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) für dieses Areal ein Sanierungskonzept vor. Das Gelände vom Freibad, die Zimmermann-Sporthalle, die Sportplätze von Fußball bis Tennis gehören dazu sowie der Jugendtreff, der vom Verein AJZ genutzt wird. Alle, so die Befürchtungen in der Sitzung, sind potenzielle Lärmquellen. Das könnte zu Interessenkonflikten kommen in der Nähe eines Senioren- und Pflegeheims.

Das Schlimmste, was passieren könne: Dass wegen Beschwerden der Heimbewohner die Aktivitäten in der Umgebung eingeschränkt oder gar eingestellt werden müssten. Ein Argument von Bauamtsleiter Thomas Schröder dagegen: „Trotzdem hätten die älteren Leute in der Einrichtung auf diese Weise die Chance, am öffentlichen Leben ein Stück weit teil zu haben.“ Trotzdem bleibt es zum Beispiel für Mathias Voigtländer von der CDU-Fraktion dabei: „Es muss auch mit diesem Pflegeheim an der dortigen Stelle gewährleistet bleiben, dass es für die Nutzung der umliegenden Einrichtungen keine Einschränkungen geben wird.“

Innerhalb der Sitzung wurde darauf hingewiesen, dass der Schallimmissionsschutz für den Gebäudeanbau ebenso Teil der vom Bauherren einzureichenden Unterlagen sein muss wie ein Nachweis von Stellplätzen für zu parkende Pkw von den Heim-Mitarbeitern. Was dort an Stellplätzen vorhanden ist, wird für Sport- und Kulturveranstaltungen benötigt, über die Sommermonate außerdem für die Freibadbesucher. Schröder weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass der Bauherr eine Ablösevariante von Stellplätzen von der Stadt vorlegen muss. Dabei ging es jedoch lediglich um die in der Einrichtung Beschäftigten. Von den Besuchern der 76 Heimbewohner war noch keine Rede. Das letzte Wort zum Projekt spricht die Bauordnungsbehörde beim Landratsamt Mittelsachsen.

Von Steffi Robak