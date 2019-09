Leisnig

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Sonntag in Leisnig ein parkender PKW VW in Vollbrand geraten. Das Auto stand im Bereich Johannes-R-Becher-Straße/ Ernst-Toller-Straße. Das Feuer wurde am Sonntag gegen 2 Uhr bemerkt.

Fünf weitere Fahrzeuge beschädigt

Kameraden der Feuerwehr rückten aus, um zu löschen. Infolge der Hitzeentwicklung und durch Funkenflug wurden aber nach gegenwärtigem Erkenntnisstand fünf weitere Fahrzeuge beschädigt, wie die Polizeidirektion Chemnitz informiert. Personen verletzten sich nicht, Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang noch nicht vor.

Ursache noch unklar

Ob sich das Fahrzeug aus technischen Gründen entzündete oder es sich um Brandstiftung handelt, ist noch unklar. Die Brandortuntersuchung durch die Polizei ist zurzeit noch nicht abgeschlossen.

Von Olaf Büchel