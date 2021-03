Leisnig: Bäume gerettet – für Grüne trotzdem schlechter Kompromiss

Leisnig

Dem Straßenbau zwischen Naunhof und Bockelwitz sollen nun nur noch zwölf statt wie zuvor geplant 41 Bäume zum Opfer fallen. Die einzeln stehende Eiche – ursprünglich Objekt des Anstoßes für den Protest gegen die Fällungen – muss ebenfalls weichen.

Vergeben ist der Straßenbauauftrag noch nicht. In ihrer jüngsten Zusammenkunft am Mittwoch haben die Kreisräte jedoch per Beschluss den Landrat von Mittelsachsen, Matthias Damm (CDU), per mehrheitlichem Beschluss ermächtigt, Bauleistungen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken zu vergeben. Es gab vier Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Auf der Liste für die Ermächtigung stand auch der Ausbau der K 7545 Naunhof-Bockelwitz.

Projekt weiter umstritten

Gebaut werden soll dieses Jahr, für etwas mehr als eine Million Euro. Das Projekt ist umstritten, anfangs wegen der Baumfällungen in Größenordnungen. Dieser Einwand scheint ausgeräumt. Trotzdem stehen Grüne dem Vorhaben aus umweltschützerischen Aspekten noch immer kritisch gegenüber, sowohl im Kreistag als auch im Leisniger Stadtrat.

Grünen-Kreisrat Kai Pönitz wollte das Projekt vorerst von der Ermächtigungs-Liste streichen lassen. Es solle zuvor das Einsparpotenzial geprüft werden. „Das Vorhaben ist völlig überdimensioniert, die Planung vollkommen widersprüchlich“, argumentiert er.

Nach seiner Auffassung sei die Straße unnötig breit geplant, während sie im Brücken- beziehungsweise Durchlassbereich und im Ort Naundorf selbst schmal bleibt. Pönitz sagt: „Im Brückenbereich ist sie nur deshalb schmaler, damit Brücke nicht neu gebaut werden muss.“ Pönitz sieht ein Einsparpotenzial von bis zu 600 000 Euro. „Es gibt Haushaltsgründe, das Projekt aus der geplanten Beschlussfassung herauszulösen.“

Kritik an Straßenbreite

Die Position von Pönitz vertritt auch die Leisniger Grünen-Stadträtin Maria Christin Anderfuhren. Obwohl es sich um ein Vorhaben in Landkreis-Regie handelt, haben Leisniger Ratsmitglieder schon seit November ein Auge darauf. Ein Bürger, der im Bund für Umwelt und Naturschutz aktiv ist, hatte die Öffentlichkeit auf das Bauprojekt und damit auf den drohenden Verlust der Bäume aufmerksam gemacht.

Anderfuhren kritisiert: „Es gab im Vorfeld keine Verkehrszählung, welche diese Dimensionierung des Projektes rechtfertigt.“ Unter anderem gehe mit der aus ihrer Sicht unnötig starken Verbreiterung der Straße ein hohes Maß an Flächenversiegelung einher.

„Die Straße muss zweifellos erneuert werden. Der Ausbau in der geplanten Art schießt über das Ziel hinaus.“ Baurichtlinien, die stärker dem Umweltschutz Rechnung tragen, seien nicht berücksichtigt. In dem Zusammenhang kritisiert die Leisniger Stadträtin, dass die Planungsunterlagen den Räten erst sehr spät zugänglich gemacht worden seien. Insgesamt könne zum Klimaschutz mehr beigetragen werden. „Ja, es werden Bäume vor der Fällung bewahrt. Das mag insgesamt aussehen wie ein Kompromiss. Es ist aber ein schlechter.“

In der Sitzung der Kreisräte hatte der 1. Beigeordnete Lothar Beier (CDU) am Mittwoch erläutert: „Wir bauen die Straße 6,50 breit, um einen ungehinderten Begegnungsverkehr sicherzustellen.“ Auf der Straße seien durch eine nahe Recyclinganlage Schüttguttransporte unterwegs. Auch Speditionsfahrzeuge würden die Straße nutzen. Sie werde zudem als „Umleitungsstrecke“ zur Autobahn genutzt. Wenn Landmaschinen entgegenkommen, werde es bei einer schmaleren Straße eng.

Leisnigs Kreisräte einverstanden

Das ganze Vorhaben ist laut Beier „rechtssicher“. Der Allee-Charakter der Straße bleibe erhalten, während ursprünglich zwischen 40 und 50 Bäume hätten weichen müssen. Jetzt sind es nach der Kompromissfindung „nur“ noch zwölf.

Beier erklärte weiter, die 6,50 Meter Breite übersteige nur um 50 Zentimeter die Breite der Entwurfsklasse 3. Die nächste Entwurfsklasse wären acht Meter. Tobias Goth (CDU), Kreisrat und gleichzeitig Leisniger Bürgermeister, sagt dazu: „Die Bedenken sind aus meiner Sicht ausgeräumt. Wir Leisniger Kreisräte tragen den Kompromiss mit. Wir wollen, dass diese Kreisstraße ausgebaut wird.“ Neben Goth sitzen die Leisniger Ratsmitglieder Dieter Kunadt (Die Linke) und Michael Heckel (SPD) im Kreistag von Mittelsachsen.

Gangbarer Kompromiss

Heckel, ehemals Bürgermeister der früher selbstständigen Gemeinde Bockelwitz, sieht in der Planung einen gangbaren Kompromiss. Er erinnert dran, dass es die drei Kreisräte Goth, Kunadt und Heckel aus dem Leisniger Rat waren, die sich wegen einer Planüberarbeitung schriftlich an den Landrat gewendet hatten.

„Von Bockelwitzer Seite aus war die linke Seite der Baum-Allee nie strittig. Nur rechts sollten alle weg. Die Straße wurde 1996 gebaut, heute würden die Bäume im neuen Straßenkörper stehen“, so Heckel. „Jetzt kommen nur noch zwölf weg. Drei davon sind schon nicht mehr mit Leben erfüllt.“ Die Ausgleichspflanzungen in direkter Nähe zur Straße sieht er ebenfalls positiv.

Das ist auch ein entscheidender Punkt für Dieter Kunadt (Die Linke). Er enthielt sich zwar bei dem Kreistagsbeschluss der Stimme. Den Kompromiss trage er trotzdem mit: „Es werden statt 41 nur noch zwölf Bäume gefällt, 36 neue werden gepflanzt, und das parallel zur Straße. Für mich ist das in Ordnung.“