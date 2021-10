Leisnig: Bald Kasse für Klosterladen  und jetzt schon W-Lan

Leisnig

Im Kloster Buch geht die diesjährige Saison zur Neige. Im November sowie Dezember wird es noch einmal Märkte geben, jeweils am zweiten Sonnabend im Monat. Die Einschränkungen durch die jeweiligen Corona-Bestimmungen sorgen dafür, dass es weiterhin Frischemärkte sind. Auch sonst hinterließen die Beschränkungen ihre Spuren – teils im positiven Sinne. Die Klostermitarbeiter haben aus der Zeit etwas gemacht.

Bei der Radel-Rast ins Internet

Zum einen gibt es jetzt W-Lan im Kloster. Darüber informiert Rica Zirnsack vom Förderverein Kloster Buch. Sie erzählt, welche Perspektiven das eröffnet: „Zum einen hat in den vergangenen Monaten die Zahl der Radfahrer und Wanderer zugenommen, die unser Kloster ansteuern. Ich denke, sie werden es begrüßen, wenn sie künftig bei uns die Zeit nutzen können, um ins Internet zu gehen.“

Mit dem Funkempfang sehe es nämlich bisher ziemlich mau aus in dem Taleinschnitt am Fuße vom Maylust-Felsen. Das W-Lan, welches dann den gesamten Klosterbereich abdeckt, solle gesonderte Netzzugänge haben, so für die Verwaltung.

Kloster per QR-Codes erkunden

Ein eigener W-Lan-Zugang sei für die Markt-Händler geplant. Diese können während der Stunden, die sie auf dem Klosterareal verbringen, das Internet nutzen. Wichtig sei dies auch, damit sie ihrer Kundschaft über mobile Geräte die bargeldlose Zahlung anbieten können.

Gesonderte W-Lan- Zugänge

Für die Klosterbesucher soll es einen Extra-Zugang geben. Damit im Zusammenhang stehe ein nächstes Projekt. Dies sei gekoppelt mit einer Förderung über den Verein Sachsenkreuz plus: „Wer zu einem Zeitpunkt seiner Wahl das Kloster auf eigene Faust erkunden möchte, soll künftig an bestimmten Stellen QR-Codes vorfinden, die zur weiteren Information ins Netz führen.“

Das Kloster-W-Lan werde in diesen Tagen geschaltet, das QR-Code-Projekt zur kommenden Saison in Angriff genommen – so der Plan. Ansonsten wurden im Kloster in dieser Saison kleinere Brötchen gebacken.

Nur die Hälfte der Besucher

Das liege dran, dass die erheblich geringere Besucherzahl, hervorgerufen durch längere Schließzeiten wegen der Corona-Bestimmungen, die Einnahmesituation des Vereins verschlechterte. Statt wie in normalen Jahren etwa 40 000 Gäste sind für die aktuelle Saison lediglich knapp 20 000 Besucher zu verzeichnen.

Fußboden frisch gestrichen

Entsprechend halte sich das Investitionsgeschehen in Grenzen. „Wichtig ist, dass wir im Kuhstall, der als Veranstaltungsraum genutzt und auch vermietet wird, zirka 320 Quadratmeter des Fußbodens neu gestrichen werden konnten“, so Zirnsack.

Moderne Kasse im Klosterladen

Die Gästetoiletten seien auch sanierungsbedürftig, doch das müsse warten. Außerdem stehe die Umgestaltung des Klosterladens in einen modernen Kassenbereich aus. Dort hat bisher Kräuterfrau Undine Myja ihr Domizil. Für ihre Aktivitäten, die sie in angepasster Form beibehalten würde, werde noch über eine Lösung nachgedacht.

Von Steffi Robak