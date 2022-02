Leisnig: Bald übernachten in der Kupferschmiede? 

Leisnig

Es ist ein Haus mit historischer Bedeutung für die Stadt und es ist mit seinem Standort am Marktplatz auch stadtbildprägend: Die alte Kupferschmiede, einst betrieben von Justinus Richter. Seit vielen Jahren steht es leer – obwohl die Stadtverwaltung es schon lange in guten Händen wissen will. Jetzt kommt wieder Bewegung ins Haus.

Historische Bedeutung

Die Geschichte der Kupferschmiede, oder von Teilen davon, reicht bis in das 16. Jahrhundert zurück, wenn man dem Schlussstein über dem Porphyr-Torbogen glauben darf. Das Haus gehört zum Gebäude-Ensemble vom Quartier 11. Mitten in der Stadt liegend, ist das Grundstück für die Stadtväter seit Jahren ein Objekt, in das schon viele Ideen für eine zukunftsweisende Stadtsanierung geflossen sind.

Zunächst mit dem damaligen Eigentümer, einem Richter-Nachfahren, dann unter eigener Regie, wollte die Stadtverwaltung das Gebäude zu einem Haus der Gastlichkeit umgestalten lassen.

Seit 2015 befindet es sich im Eigentum der Kommune. Es wurden Partner gesucht, die es sanieren und als Beherbergungsstätte nutzen möchten. „Obwohl es Gespräche mit Interessenten gab und das Vorhaben zunächst auch vielversprechend aussah, kam es dann doch nicht zur Umsetzung, was ich sehr bedauert habe“, blickt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) zurück auf viele Jahre intensiver Bemühungen.

Das Haus solle Gastronomie, und vor allem Übernachtungsmöglichkeiten beherbergen, so der Plan der Stadt.

Größtes Grundstück am Markt

Das zur früheren Kupferschmiede von Justinus Richter gehörende Grundstück reicht vom Markt bis zur Oberlanggasse. Es ist das an Quadratmetern größte Grundstück im ganzen Block 11. Deshalb hat es für die gesamte Stadtentwicklung große Bedeutung. Die Entwicklung dieses Objektes kann ein Initial sein für weitere Vorhaben von Eigentümern, die ebenfalls Häuser und Grundstücke im Block 11 haben.

Technischer Ausschuss berät

Nun haben sich Interessenten gefunden, die in dem Objekt wieder Leben einziehen lassen wollen. Nach dem Bekunden von Tobias Goth solle tatsächlich eine Beherbergungsstätte entstehen. Mittlerweile ist das Vorhaben schon weit gediehen: In der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses wird das Nutzungskonzept für die ehemalige Kupferschmiede am Donnerstag vorgestellt.

Einheimische Akteure

Was für Goth wichtig ist: Es sind einheimische Akteure beziehungsweise Unternehmer, die dem Verfall des Gebäudes Einhalt gebieten und ihm wieder eine Zukunft geben wollen. Damit biegt die Stadt nach mehr als zehn Jahren des mühevollen Ringens auf die Zielgerade ein, was die Suche nach einem Partner für die Entwicklung des Grundstückes im Herzen der Stadt anbelangt.

Langjährige Bemühungen

Mit dem ursprüngliche Eigentümer, einem Mann aus Augsburg, gab es zuvor immer wieder Gespräche. Zeitweise signalisierte er Verkaufsabsichten, jedoch nicht ohne sich ein Mitspracherecht für die künftige Nutzung sichern zu wollen. Er hätte an dieser Stelle gern eine Art Museum gesehen und eine Station für Pferdefuhrwerke. Kaufabsichten der Stadt scheiterten lange an seinen Preisvorstellungen, welche die Stadtväter nicht erfüllen wollten.

Von Steffi Robak