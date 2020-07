Wie von oben zu erkennen ist, stehen noch alte Gebäude drauf, zum Beispiel Gewächshäuser. Ansonsten dominiert Grün in Größenordnungen das alte Gärtnerei-Gelände an der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Leisnig. Dort sollen noch 2020 die Weichen gestellt werden für ein neues Baugebiet. Die Nachfrage steigt.