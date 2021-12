Leisnig: Begegnungsstätte geschlossen

Leisnig

Die Leisniger Selbsthilfegruppe für Menschen nach einer Krebserkrankung will ihre nächste Zusammenkunft auf Januar beziehungsweise Februar verschieben, wenn wieder Treffen mit mehreren Personen möglich sind. Für den 7. Dezember war in der Begegnungsstätte an der Leisniger Rosa-Luxemburg-Straße die Weihnachtsfeier geplant. Gruppenleiterin Heidelinde Haupt teilt nun mit, dass davon Abstand genommen wird.

Schon die jüngste Ausfahrt in die Kulturschule von Schrebitz, wo aus Tannengrün für die Adventszeit gebastelt und gewerkelt werden sollte, sagte Heidelinde Haupt ab. „Zum einen ist unsere Gruppe relativ groß. Wenn alle weit auseinander sitzen müssen, ist das keine gemütliche, gesellige Zusammenkunft in der Vorweihnachtszeit.“

Außerdem wisse sie nicht und wolle es auch nicht direkt nachfragen, wie der jeweilige Impfstatus der Teilnehmer von den Selbsthilfegruppen-Treffen ist. „Es würde mir schwer fallen, wenn ich manche von unseren Treffen ausschließen sollte.“ Ganz abzusagen wäre unter den gegebenen Umständen der gebotenen Kontaktbeschränkung die naheliegende Variante.

Mit der Begegnungsstätte an der Rosa-Luxemburg-Straße in Leisnig ist eine weitere Einrichtung geschlossen, wo vor allem ältere Menschen Geselligkeit erleben können, die sonst viele Stunden am Tag allein zuhause verbringen. Die aktuelle Corona-Verordnung verbiete es, dass dort zu größeren Runden mit mehreren Personen eingeladen wird. Die Stadt ordnete die Schließung an. „Wir folgen damit der aktuellen Corona-Verordnung“, so Silvia Diesmann vom Hauptamt der Stadt.

Von Steffi Robak