Das Krankenhaus Döbeln hat ein Besuchsverbot verhängt, in Leisnig dürfen Patienten noch Besuch empfangen. Doch es gibt Vorsichtsmaßnahmen.

Leisnig: Besuch in Helios-Klinik erlaubt

Corona - Leisnig: Besuch in Helios-Klinik erlaubt

Corona - Leisnig: Besuch in Helios-Klinik erlaubt