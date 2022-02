Leisnig: Betrug bei Wohnmobil-Deals ? Betroffene lassen nicht locker

Leisnig

So sieht das also aus, wenn Anwälte „bis zum letzten Blutstropfen um einen Freispruch kämpfen“. Dieser Worte bedient sich ein Anwalt in dem Verfahren um Betrugsvorwürfe gegen einen Leisniger und seine Ehefrau. Jetzt soll erneut eine Zeugin aus Belgien geladen werden, die den Vorwurf des Betrugs entkräften soll. Ein zuvor geladener belgischer Zeuge war im März 2021 verstorben.

Im Zusammenhang mit Verkäufen gebrauchter Wohnmobile, an denen sie in unterschiedlicher Art beteiligt gewesen sein sollen, stehen die Eheleute vor Gericht, mit einer Verhandlungsunterbrechung nach der anderen. Unterdessen tun sich jene zusammen, die ein Wohnmobil kauften und sich dabei übers Ohr gehauen fühlen.

„Wir sind eine wachsende Gruppe, denn mehrere Leute fühlen sich von dem Mann hintergangen“, sagt eine Frau, die zum jüngsten Verhandlungstag in Begleitung eines weiteren Betroffenen und Prozessbeobachters in Döbeln war.

Nach der Verhandlung wird sie vom Angeklagten auf dem Parkplatz beschimpft. Sie hatte versucht, ihn aus ihrem Auto heraus zu fotografieren.

Über die Internetseite wohnmobile.de fanden sich die Betroffenen, sind teils persönlich in Kontakt. So verfolgen sie den Fortgang ihrer Verfahren vor allem gegen den Mann. Einige der Betroffenen fordern auf zivilrechtlichem Wege den Ausgleich des finanziellen Schadens. „Manche geben auf, manche haben vollstreckbare Titel – die Verfahrensstände sind sehr unterschiedlich“, sagt ein Betroffener und Prozessbeobachter.

Er selber bekam in seinem Fall beim Landgericht in Leipzig jüngst Recht, könnte sein Geld zurückfordern und doch wieder nicht, denn: Die beklagte Partei ging in Berufung und treibt das Verfahren in die nächste Instanz, am Oberlandesgericht in Dresden.

Was die Betroffenen verbindet: Sie haben Wohnmobile bei dem nun angeklagten Leisniger gekauft. Und sie haben eine größere oder kleinere böse Überraschung erlebt. Dazu gehören vermutlich manipulierte Tachostände wie andere technische Mängel an den Gebrauchtfahrzeugen. Auf der Internetseite www.Wohnmobilforum.de widmet sich eine Rubrik alleine den Erfahrungen von Wohnmobilkäufern, die Kontakt hatten mit dem Angeklagten. Für ein Unternehmen in Nordsachsen fungiert er als Verkäufer.

Im Forum werden auch rechtliche Aspekte des Wohnmobilkaufs erörtert sowie Erfahrungen mit konkreten Firmen ausgetauscht. Ein Mann, der sich als Geschäftsführer bezeichnet, schoss im Forum auch schon zurück. Mit einem Eintrag vom April 2021 kündigt er auf Wohnmobile.de eine Schadenersatzklage von rund 1,6 Millionen Euro an. Es geht also haarig zu. „Wir lassen aber nicht locker“, sagt die Betroffene, die der Angeklagte in Döbeln beschimpft hat. „Zumindest muss man die Leute warnen, damit sie nicht blauäugig beim Wohnmobilkauf Fehler machen.“

Vor Gericht stehen beide Angeklagte nicht zum ersten Mal. Im Bundeszentralregister hat der Ehemann 28 Einträge rechtskräftiger Verurteilungen, der älteste stammt von 1976, der jüngste von 2017, darunter eine Reihe von Vermögensstraftaten wie Betrug. Die Liste seiner Frau weist sechs rechtskräftige Verurteilungen auf. Für das aktuelle Verfahren bedeutet das nichts: Gemäß Paragraf 1 Absatz 4 Tilgungsgesetz gilt der Verurteilte fortan als gerichtlich unbescholten, wenn eine (Vor-)Verurteilung getilgt, die Strafe also verbüßt ist.

Von Steffi Robak