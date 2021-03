Leisnig: Bewegung im Radwegprojekt

Leisnig

Im November vergangenen Jahres kam auf der S44, der Straße zwischen Leisnig und Brösen, ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Damit flammte erneut die Diskussion auf, warum es entlang der Straße keinen Radweg gibt. Nun bekommt das Radwegprojekt wieder Aufwind.

„Es sind Mittel dafür da,“ so Thomas Schröder vom Leisniger Bau- und Ordnungsamt in der jüngsten Zusammenkunft vom Technischen Ausschuss. Radfahren sei im Kommen, deshalb bestehe die Chance, aus einem dafür aufgelegten Förderprogramm den Bau eines Radwegs an dieser Straße zu einem Teil zu finanzieren.

Stadt will schnell planen

Damit würde dieses schon lange von Leisnig favorisierte, sogar vehement geforderte Projekt wieder forciert. Schröder hält es für machbar, das für das Jahr 2023 in Angriff zu nehmen. Die Stadt will die Planung schnell anschieben, dafür ist sogar schon Geld in den Stadthaushalt eingestellt.

Zunächst würde es sich handeln um den Abschnitt von 1,65 Kilometern zwischen Leisnig und Brösen. Doch sei es auch denkbar, das Projekt darüber hinaus weiter zu führen, und zwar auf der Strecke von Brösen nach Bockwitz. Dies wären dann noch einmal etwa zweieinhalb Kilometer. Ein Ausbaubreite des Rad- beziehungsweise Gehweges von 2,50 Metern wäre denkbar. Zum Vergleich: Zwischen Leisnig und Hartha sind es 3,50 Meter Radwegbreite.

Kampf seit fast zehn Jahren

Bereits als die Staatsstraße unter der Regie des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) gebaut wurde, hatte die Stadt darauf gedrungen, dass ein straßenbegleitender Radweg mit dazu gehört. Er würde die nordwestlich der Stadt gelegenen Ortsteile besser mit Leisnig verbinden. Das würde auch radfahrenden Schulkindern den sicheren Weg zur Schule ermöglichen. Das Landesamt lehnte den Radwegbau damals ab mit der Begründung, die Straße werde zu selten von Radfahrern genutzt.

„Seit 2012 kämpfen wir als Stadt bis aufs Blut um diesen Radweg“, erinnert Ratsmitglied Hansjörg Oehmig (CDU) an die intensiven Bemühungen der Leisniger. Sogar eine Petition wurde an den Freistaat geschickt – vergebens. „Jetzt bauen wir neben der Straße selber einen Radweg...“, sagt Oehmig zwar mit einem gewissen Kopfschütteln, doch sei es ihm auf jeden Fall wichtig, dass dieser neue Vorstoß nun endlich von Erfolg gekrönt sein werde.

Anlieger haben ihr Geld noch nicht

Direkt unmittelbar neben der Straße könne die Radwegtrasse nicht verlaufen, so Schröder weiter, der Platz bis zum Böschungsfuß sei zu knapp dafür. Der Bauamtsleiter weist auch auf einen anderen kniffligen Punkt hin: „Die Stadt ist angewiesen auf das Wohlwollen der Grundstückseigentümer entlang der Straße. Diese müssten wieder Land abgeben, dieses Mal für den Radweg. Sie haben allerdings noch nicht einmal ihr Ausgleichsgeld bekommen für den Bau der Straße“, so Schröder weiter. Doch das sei Angelegenheit vom Lasuv, das endlich zu regeln.

Die Stadt prüfe für den Radwegbau jetzt mehrere Varianten, eben auch für den sich anschließenden Teil der Straße. Deren Fahrbahn sei dort extrem desolat. Leisnig erhofft sich mit dem Planungsaufruf für den Radweg, dass auch in den Straßenbau dort Bewegung kommt.

Von Steffi Robak