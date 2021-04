Die Leute um Kathryn Döhner vom Leisniger Kulturbahnhof hoffen darauf, dass sie am 1. Mai open air in die Biergartensaison starten können. Mit Andreas Schützeneder hat der Bahnhofsgarten künftig einen eigenen Gastronom.

Leisnig: Biergartenstart am Kulturbahnhof

Gastronomie und Kultur - Leisnig: Biergartenstart am Kulturbahnhof

Gastronomie und Kultur - Leisnig: Biergartenstart am Kulturbahnhof