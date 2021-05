Leisnig: Blüten versprechen gute Ernte

Leisnig

In diesem Jahr blüht alles etwas später als in den Vorjahren – trotzdem ist Jan Kalbitz, Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG, zuversichtlich. Denn eigentlich sind das Wetter beziehungsweise der Fortschritt der Obstblüte wie in diesem Frühling die Normalität. In den vergangenen zwei Jahren war alles etwas früher dran.

Für Insekten zu kalt

„Über frühlingshafteres Wetter würde ich mich trotzdem freuen, damit die Insekten etwas emsiger fliegen können“, so Kalbitz weiter. „Für die Insekten ist es derzeit leider noch zu kalt.“ Derzeit sei die Obstbaumblüte in vollem Gange. Zu beobachten ist das beispielsweise in den Kirschplantagen bei Zävertitz, in der Nähe von Sornzig.

Sauerkirsche wird verarbeitet

Auf mehr als hundert Hektar im Gebiet der Obstland Dürrweitzschen AG stehen Kirschbäume. Auf 94 Hektar davon sind Sauerkirschbäume gepflanzt. Auf 12,8 Hektar sind es Süßkirschen.

Die Sauerkirsche sei jahrelang vorrangig industriell verwertet worden. Zum Beispiel finden sich die Früchte im Sauerkirschnektar sowie in den Obstland-Fruchtweinen, die in der Obstland-Kelterei in Neugreußnig produziert werden. Zudem landen Sauerkirschen in vielen Produkten, die im Glas zu haben sind.

Süßkirsche auf Frischemarkt

Im Vergleich zur Süßkirsche ist die Sauerkirsche kaum auf dem Frischemarkt zu finden. Dort dominiert wiederum die Süßkirsche. In der Direktvermarktung sind die süßen Früchte gefragter. Sie kommen in die Hofläden und auf die Wochenmärkte, in diesem Jahr voraussichtlich Ende Juni.

Aussicht auf gutes Erntejahr

Bis dahin müssen Bäume, Blüten und Früchte noch einiges überstehen. Die langen Reihen in der Plantage bei Zävertitz bieten heute einen Anblick, der das Herz des Obstbauern, aber auch jedes Gärtners höher schlagen lässt, denn so bahnt sich ein gutes Erntejahr an – sofern nicht Wetterunbilden alles zunichte machen, wie zum Beispiel der Hagel.

Gegen den Frost wird gefeuert

Doch auch Nachtfröste können die Obstkulturen empfindlich schädigen. Wo sie können, versuchen die Obstbauern deshalb, derartigen Unbilden entgegen zu wirken. Damit der Morgenfrost die Blüten nicht gefährdet, wurde zum Bespiel zuletzt in einigen Kirsch- und Pflaumenplantagen in der Ablaßer Region, aber auch bei Minkwitz, mit Holzpelletts gefeuert.

Neben der direkten Wärme für die Blüten habe dies den Effekt, dass der Qualm in den Plantagen die Wärmeabstrahlung vom Boden in den Himmel mindert.

Junge Früchte stark gefährdet

Als Nächstes müssen die Blüten die Eisheiligen Mitte Mai überstehen. Die haben es noch mal in sich. Erst im vergangenen Jahr hatte sich aber auch gezeigt, wie gefährlich eine zeitige Obstblüte ist, denn auch kurz nach der Blüte sind die dann noch sehr kleinen Früchte extrem gefährdet. Vor allem die Äpfel hatten in der vorangegangenen Erntesaison stark gelitten.

Respekt vor den Eisheiligen

„Im vergangenen Jahr mit einer sehr zeitigen Obstblüte war zum Beispiel der Apfel Mitte Mai schon sehr weit. Die Blüte war vorbei, es zeigten sich die ersten kleinen Früchte. Die sind dann etwa so groß wie Nüsse und natürlich äußerst empfindlich“, schildert Kalbitz. „Dann regnete es, kurz darauf kam der Frost – die Regentropfen froren an den noch kleinen Früchten fest. Das war natürlich eine Katastrophe.“

Vor den Eisheiligen hätten die Obstbauern jedes Jahr Respekt. Doch das sei noch 14 Tage hin. Heute mache ihm das noch keine Angst, wenngleich er den Wetterbericht stets aufmerksam verfolgt, so Kalbitz. „Wir müssen jeden Tag drauf achten, die künftige Ernte zu schützen.“

Von Steffi Robak