Leisnig

Nun doch: In Leisnig steigt am Wochenende das Blütenfest, und das nun schon zum 60. Male. Es ist manches anders am Programm in diesem Jahr. Und durch einen zusätzlichen Mitveranstalter gewinnt das Fest eine neue Facette dazu.

Bei schönem Wetter Stiefel raus

In Zusammenarbeit mit der Stadt Leisnig, dem Hospizverein „Lebenszeit“ und dem Förderverein „Obstland“ geht das 60. Blütenfest am Sonnabend, 30. April, und Sonntag, 1. Mai, über die Bühne beziehungsweise über den Leisniger Marktplatz.

Rummel ist schon ab Freitag. Am Sonnabend sorgen die Feuerwehrleute 15 Uhr mit dem Maibaumstellen für einen ersten Höhepunkt. Und ein alter Bekannter lässt sich mal wieder in der Öffentlichkeit sehen: Der Leisniger Riesenstiefel soll an die frische Luft geholt werden, wenn das Wetter es zulässt.

Dabei hatten sich die Stadträte von Leisnig zunächst gegen das Fest positioniert. Zum einen sorgte nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre der geringe organisatorische Vorlauf für Bedenken unter Räten und bei der Stadtverwaltung. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) dazu: „Unser früherer Bauhofleiter Ralf Herrmann, der leider verstorben ist, hatte eine Menge Erfahrung und eine feste Crew an Helfern, um den Marktplatz für das Blütenfest vorzubereiten.“

Fest der Herausforderungen

Da gehe es um die Markteinrichtung, Buden, Tische, Bänke, die nötigen elektrischen Anschlüsse für die Stände und vieles mehr. „Unser neuer Bauhofleiter Gunnar Gasteiger hat das erstmals unter seiner Regie. Er hat diese Funktion erst seit Mitte März. Gleichzeitig muss er die Umlagerung von Altstadtkulissen und anderem Vereinszubehör in das Untergeschoss vom Aldi-Neubau koordinieren. Da drücken Termine.“

Es sei verständlich, dass das einigen Räten mit zu viel Risiko behaftet schien. „Deshalb verzichten wir zum Beispiel auf ein Festzelt“, so Goth. Das wäre nicht zu schaffen gewesen. Einen Boxwettkampf wie in früheren Jahren im Festzelt gibt es an diesem Wochenende ohnehin nicht. Letztlich hatten Wolfgang Scheefe vom Obstland-Förderverein und Patric Prestin vom Förderverein Lebenszeit dann doch noch die Stadt auf ihre Seite gezogen.

Charity-Konzert am Abend

Scheefe: „Es ist das 60. Blütenfest, und es wäre schade, wenn es nicht gefeiert würde.“ Scheefe freut sich über die Zustimmung der Stadt.

Immerhin ist es der Obstland-Förderverein, der den Großteil des Blütenfestprogrammes finanziert, zum Beispiel die Künstler. So ist der Puhdy Peter Meyer mit Band zu erleben, außerdem das Ensemble Stamping Feet und die Band „Die Unkomplizierten“. Der Abend gehört in diesem Jahr dem Förderverein Lebenszeit. Dieser wirbt Spendenmittel ein für den Betrieb des Hospizes am Leisniger Hasenberg.

Weil sich die Gründung vom Verein zum zehnten Male jährte, liegt es dem Vorstand am Herzen, mit den Leisnigern zu feiern. Das geschieht am Blütenfestwochenende. Das Programm ab 19 Uhr am Sonnabend ist als Charity-Konzert konzipiert. Es läuft zugunsten des Hospizes, mit Extra-Moderator. „Mit Andreas Mann konnten wir einen erfahrenen Moderator gewinnen“, sagt Wolfgang Scheefe.

Seine Arbeit kenne ich von Obstland-Veranstaltungen vergangener Jahre. Ich denke, er kann das Anliegen der Veranstaltung gut transportieren.“ Gemeinsam wollen alle drei Veranstalter ein reichhaltiges Programm auf die Beine stellen.

Kulturbund rundet ab

Am Sonntag laden die Vereine erneut zur Vereinsmeile ab 11 Uhr auf den Marktplatz ein. 11.30 Uhr beginnt der Frühschoppen mit den Jahnataler Blasmusikanten. Nach dem Kloß-Essen um die Mittagszeit startet das Bühnenprogramm. Darum kümmerte sich in bewährter Weise der Kulturbund Leisnig. Die Trommelgruppe, LineDance, Zumba und verschiedene Kulturbeiträge von Schülern der Stadt runden das Programm ab.

Von Steffi Robak