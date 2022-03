Leisnig: Blutkonserven – wertvoll, denn nur begrenzt haltbar

Leisnig

Der DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost bittet an die Nadel. Vor allem Konzentrate aus Blutplättchen werden geberaucht. Doch die sind nur wenige Tage haltbar. Der nächste Blutspendetermin in Leisnig ist der 6. April, in der Helios-Klinik.

Einige Blutprodukte seien nur wenige Tage einsetzbar, weshalb das Deutsche Rote Kreuz die lückenlose Patientenversorgung nur mit engagierten Spenderinnen und Blutspendern absichern kann.

Manches nur kurze Zeit haltbar

Die besondere Bedeutung der Konzentrate aus Blutplättchen, also Thrombozytenkonzentrate, erläutert Professor Jürgen Ringwald, ärztlicher Leiter zweier Institute für Transfusionsmedizin beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost: „Transfusionen mit Thrombozytenkonzentraten benötigen vor allem Patientinnen und Patienten, die an sogenannten hämatologisch-onkologischen Erkrankungen wie zum Beispiel Blutkrebs leiden oder sich beispielsweise wegen einer anderen schweren Krebserkrankung einer hochdosierten Chemotherapie oder Bestrahlung unterziehen müssen.“

Wenn Blutneubildung stockt

Bei diesen Patientinnen und Patienten sei meist über einen längeren Zeitraum die Blutneubildung sehr stark beeinträchtigt. Es würden dann keine neuen Blutzellen gebildet. „Wenn die Zahl der Blutplättchen sehr niedrig ist, kann es leider zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen“, so Ringwald weiter.

„Durch die Gabe von Blutplättchen, die manchmal ein bis zwei Mal pro Woche notwendig sein kann, kann man diese Komplikationen der Erkrankung oder Therapie verhindern und das Leben der Patientinnen und Patienten retten.“

Um Ostern Sondertermine

Die kurze Haltbarkeit von Blutpräparaten macht ein kontinuierliches Spendeaufkommen notwendig, um die Versorgung von Patienten zu gewährleisten. Rund um das lange Osterwochenende bietet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost deshalb an verschiedenen Spendenorten Sondertermine zur Blutspende am Ostersamstag an. Für Leisnig ist der nächste feste Blutspendetermin der Mittwoch, 6. April, 13 bis 18 Uhr.

Neben den Konzentraten aus roten Blutkörperchen (Erythrozyten) und dem Blutplasma (flüssiger Bestandteil des Blutes) werden außerdem die Konzentrate aus Blutplättchen (Thrombozyten) aus einer Vollblutspende gewonnen. Diese haben von allen Blutpräparaten mit lediglich vier bis fünf Tagen die kürzeste Haltbarkeit.

Vier Spender für eine Transfusion nötig

Um ein für eine Transfusion ausreichend wirksames Thrombozytenkonzentrat herzustellen, bedarf es der Spenden von vier bezüglich der Blutgruppe passender Spender. Diese werden in weiteren Herstellungsschritten zu einem sogenannten Pool-Thrombozytenkonzentrat zusammengeführt.

Ein Thrombozytenkonzentrat kann darüber hinaus auch aus der Thrombozytenspende eines Einzelspenders gewonnen werden. Bei dieser Spendeart wird das Blut während der Spende in die einzelnen Bestandteile aufgetrennt und lediglich die Blutplättchen werden entnommen.

Corona-Geimpfte können spenden

Weitere Informationen zum Thema Blutspende werden unter der kostenlosen Hotline 0800 11 949 11 erteilt. Auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt.

Die Spendetermine am Ostersamstag, sowie alle weiteren Blutspendetermine sind zu finden unter https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/ Eine Terminreservierung vorab ist erforderlich.

Von daz/sro