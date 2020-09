Leisnig: Buchsommer klingt mit Kino aus

Leisnig

Einen etwas anderen Buchsommerabschluss gab es Mittwochnachmittag in der Leisniger Stadtbibliothek. Weil die beliebte Freibad-Party wegen Corona nicht möglich war, ließ sich Bibliothekarin Kerstin Otto ein super Alternativ-Programm einfallen.

Kinonachmittag zur Belohnung

Von 110 Kindern und Jugendlichen, die sich in Leisnig an der Buchsommer-Aktion beteiligten, haben es 99 Mädchen und Jungen geschafft, mindestens drei Bücher über die Ferien zu lesen. Diese wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und zu einer Filmvorführung in den Veranstaltungsraum der Bücherei eingeladen. Die Jüngeren sahen „Oddball – Retter der Pinguine“, die Älteren „Derby Dogs – Kiwi Flyer“. Dazu gab’s Popcorn und Limo und nach dem Kino die begehrten Zertifikate und Preise, darunter wertvolle Gutscheine.

Gute Beteiligung

Zudem starten die meisten Kinder für ihren Lesehunger mit einer Note 1 im Fach Deutsch. Mit der diesjährigen Beteiligung am Buchsommer ist Kerstin Otto durchaus zufrieden: „Wenn man bedenkt, dass immer nur fünf Personen gleichzeitig im Raum sein durften, waren wir mit 110 Teilnehmern durchaus am Limit.“

Von Olaf Büchel