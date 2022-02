Leisnig: Bürger-Visionen für alte Kupferschmiede

Leisnig

Aus der Leisniger Kupferschmiede könnte ein Hostel werden. Mindestens eine Busladung Schlafgäste sollte reinpassen. Für Fahrrad-Touristen könnte das Hostel ein Anlaufpunkt werden. Das Konzept wurde in der jüngsten Sitzung vom Technischen Ausschuss vorgestellt. Die Idee für den Gebäudekomplex, wo sich früher das städtische Wannenbad befand, kommt von Leisniger Bürgern.

Leisniger unterbreiten Ideen

Es ist sozusagen eine Vision. Diese gab es in der Vergangenheit schon mehrfach für dieses Objekt, jedoch wurde bisher nichts draus. Was jetzt anders ist: Die Leute mit den Ideen kommen aus Leisnig. Und sie haben nach eigenem Bekunden Kontakt zu Leuten, die sich auch finanziell engagieren würden.

Vorgestellt wurden die Ideen von dem Architekten Alireza Rismanchian und von Ullrich Hofmann, der im Holzhandwerk tätig ist. Beide kennen sich also aus mit der nötigen baulichen Ertüchtigung alter Häuser.

Schon alte Häuser saniert

Rismanchian investierte seine fachlichen Kenntnisse zuletzt in das Bahnhofsgebäude von Leisnig. Er gehört zum Eigentümer-Konsortium und zu dem Verein, der sich für das dortige Sanierungsprojekt gründete. Hofmann hat an der Niedermarktgasse, angrenzend an das Innenstadt-Geviert Block elf, zu welchem die alte Kupferschmiede gehört, zuletzt ein altes Gebäude saniert.

Das könnte alles rein

In der Kupferschmiede könnte neben den Übernachtungsmöglichkeiten ein Unverpackt-Laden entstehen. Zwei Wohnungen zur festen Vermietung würden die Nutzung komplettieren. Die Stadtinformation kam ebenfalls zur Sprache. Dafür gibt es zwar Räume im Stadtgut, besetzt sind diese jedoch nicht.

Vereine und die Stadt einbinden

Die Kupferschmiede gehört der Stadt. Über einen etwaigen Verkauf gibt es noch keine Entscheidung. Bei der künftigen Nutzung sei die Stadt ebenso mit im Boot wie die Leisniger Vereine. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) betont, dass er sich bei der Nutzung personell das Engagement von Leisniger Vereinen gut vorstellen kann, um die Stadt dort personell zu entlasten. Er möchte das Konzept jetzt in den Ratsfraktionen diskutieren lassen.

Von Steffi Robak