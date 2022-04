Leisnig

Ein weiterer der vier Kandidaten für das Leisniger Bürgermeisteramt bietet jetzt an, dass Bürger ihn zu seiner Kandidatur befragen können. Rüdiger Schulze, Bewerber der CDU lädt zu zwei Terminen zum Gespräch ein. Der erste ist in dieser Woche.

Für Bürger der Stadt und die Ortsteile

Am Mittwoch, 13. April, ist Rüdiger Schulze am Abend ab 19 Uhr im Café Gitt anzutreffen. Am Dienstag, 3. Mai, zur gleichen Zeit, erwartet er im Restaurant der „Sachsenhöhe“ in Polkenberg seine Gesprächspartner. „An diesen zwei Abenden möchte ich mich bei der Bevölkerung unserer schönen Heimatstadt Leisnig und ihrer Ortsteile gern nochmals vorstellen“, so Schulze.

Dabei werde er über seine Sichtweise und Ziele für seine Kandidatur berichten, „denn die Entwicklung von Stadt und Land liegt mir gleichermaßen sehr am Herzen“, sagt der gebürtige Leisniger, der in Meinitz aufwuchs und dort auch wohnt.

Wahlausschuss tagt Montag

Die zwei anderen Bürgermeisterkandidaten für Leisnig, müssen erst noch offizielle vom Gemeindewahlausschuss bestätigt werden. Dieser tagt öffentlich am Montag, 11. April, 13 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses.

Von daz/sro