Leisnig Burg Mildenstein: Wo Hungerkünstler Brot versteigern

Sehr entspannt, mit kleinem dafür sehr gehaltvollen Programm, ging das Kleinkunstwochenende auf der Burg Mildenstein über die Bühne. Als erstes Lebenszeichen nach langer, unfreiwilligen Veranstaltungsruhe ist es gut gelungen.

Dabei hatte der Sonnabend einen schlechten Start: „Nach heftigem Regen kam erst am späten Nachmittag die Sonne zum Vorschein und tatsächlich auch noch ein paar mehr Gäste“, sagt Remo Stäglich vom Marketing des Burgmuseums. Der Sonntag meinte es dann etwas besser.

Für Minuten Mund-Nase-Schutz

Das Festkonzept war auf die Corona-Anordnungen abgestimmt Das begann bereits bei den eigens eingerichteten Zeitfenstern für Besucher, die in etwa ihre Ankunftszeit vorher abschätzen konnten. Nur für die wenigen Minuten an der Museumskasse musste ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, auf dem Festgelände selbst dann nicht mehr.

Vorsicht dort, wo es eng wird

Allerdings wurden die Museumsbesucher darauf hingewiesen, dass an den engeren Stellen innerhalb des Burgmuseums, etwa an Treppenaufgängen, bei der Begegnung mit Fremden der Mund-Nasen-Schutz getragen werden soll.

Auf den gebotenen Abstand zu anderen Personen wurde innerhalb wie außerhalb der Gebäude geachtet. Remo Stäglich von der Marketingabteilung der Burg: „Wir hatten personelle Unterstützung vom Geschichts- und Heimatverein, um diese Dinge kontrollieren zu können “, so Stäglich.

Fechten von Gruppe Burgalltag

Die diesjährigen Mitwirkenden der Living-History-Gruppe Burgalltag gehörten zu den Akteuren des Kleinkunstwochenendes. Sonst sind sie jedes Jahr für etwa eine Woche um das Pfingstwochenende auf Mildenstein zu Gast, erfüllen die Burg mit authentischem mittelalterlichen Leben. Das fiel wegen der Corona-Bestimmungen dieses Jahr ins Wasser. Dennoch waren erneut Mittelalterinteressenten aus ganz Deutschland dafür angemeldet. Zwei Drittel der gemeldeten Teilnehmer, also 25 Männer und Frauen, waren am Wochenende auch dabei. Sie bereicherten das Programm ungemein. Unter anderem mit ihren Schwert-Übungskämpfen.

Sonntag auch noch Gewitter

Insgesamt brachte es das Wochenende an zwei Tagen zusammengenommen auf 500 Festbesucher, so Stäglich. „Leider mussten wir am Sonntag eher die Segeln streichen, weil es zu gewittern begann“, bedauert er. Das Fest schätzt er dennoch als gelungen ein, denn nach herkömmlichen Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sei es ohnehin nicht zu beurteilen. Den anwesenden Händlern sei zum Beispiel kein Standgeld abverlangt worden.

Erlöse bleiben bei den Händlern

„Sie haben durch all die abgesagten großen Märkte Europas ohnehin kaum Umsatz in diesem Jahr. Deshalb lassen wir ihnen ihre Erlöse, damit sie etwas verdienen.“

Die Künstler vom „Duo Obscurum“, die ihre Musik und Unterhaltung zu verkaufen hatten, werden aus dem eingenommenen Eintrittsgeld bezahlt.

Von Steffi Robak