Leisnig: Carmen Erler setzt sich im Garten zur Ruhe  

Leisnig

„Ich brauche noch ein paar Unterschriften...“ Das ist der erste Satz, den der Leisniger Bürgermeister Tobias Goth (CDU) von Carmen Erler hört, als er die Räume vom Eigenbetrieb Abwasser betritt. Es ist ihr letzter Arbeitstag, bevor sie in die Ruhephase ihrer Altersteilzeit geht. Und sie geht nicht, bis nicht alles erledigt ist.

Dann muss der Eigenbetrieb ohne die Frau zurecht kommen, die seit dem 1. Januar 1995 durchgehend erst im Abwasserzweckverband, zuletzt für den Eigenbetrieb, die Fäden beisammen hielt, zumeist im Hintergrund und manches Mal ganz alleine. Das weiß Goth. Am letzten Arbeitstag von Carmen Erler bringt er ein Fläschchen Wein und etwas zum Einpflanzen, was ihm seine Sekretärin Karin Hollmann und Andrea Schlehahn aus der Finanzverwaltung mitgegeben haben.

Carmen Erlers Dienst für die Stadt begann am 1. April 1989 im Hauptamt. 1995 kam der Wechsel zum Abwasserzweckverband. „Frau Erler hat zuverlässig, loyal und auf den Cent genau gearbeitet“, so Goth. Seit er 2008 ins Bürgermeisteramt kam, war es Carmen Erler, die die Unterlagen für die Sitzungen der Verbandsversammlung vorbereitete. Goth weiß auch: „Nach dem Weggang von Kerstin Härtel als Geschäftsführerin mit häufigen Wechseln an der Spitze und langen Personalausfällen wurde es ziemlich hart. Frau Erler hielt über lange Zeit die Dinge am Laufen – als kein anderer da war. Das verlangt schon Hochachtung.“

Es habe sehr viele spannende, aufregende und auch aufreibende Episoden gegeben in all der Zeit, sagt Carmen Erler selbst. „Für all das Gute, in der Zeit des Aufbaus, danke ich allen daran Beteiligten. Das war eine gute Zeit.“

Direkt vom Schreibtisch weg werde es sie jetzt auf ihr Gartengrundstück verschlagen, wo sie gerne bis zum Herbst bleibt. Eine Nachfolgerin wird es für Carmen Erler nicht geben, so Goth. Ihr Verantwortungsbereich geht in die Hände der Veolia über.

Von Steffi Robak