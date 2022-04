Leisnig: Charity-Konzert im Programm vom Blütenfest

Leisnig

Entgegen der vor einigen Wochen in Aussicht gestellten Planung, kann nun doch das 60. Blütenfest der Stadt Leisnig, in einer kleineren Form als gewohnt, vom 30. April bis zum 1. Mai auf dem Marktplatz gefeiert werden. Dies wird aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Hierzu verständigten sich mitwirkende Vereine und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Charity-Konzert für Hospiz-Verein

In diesem Zusammenhang wird das 10-jährige Bestehen des Vereins Lebenszeit in einem mit einem Charity-Konzert gewürdigt. Hierfür haben der Förderverein Obstland sowie der Hospizverein verschiedene Künstler engagiert, die das Benefizkonzert am Sonnabend, 30. April, unter dem Maibaum gestalten werden.

Maibaum am letzten Apriltag

Zum Tagesprogramm gehören zudem das Maibaumstellen am Sonnabend, ein kleiner Rummel und die Vereinsmeile sowie zahlreichen Möglichkeiten für den Verzehr von Speisen und Getränken.

Frühschoppen und Klöße am 1. Mai

Hinzu kommt der alljährliche Frühschoppen mit anschließendem Kloß-Essen am 1. Mai bei bunter Umrahmung auf der Festbühne, organisiert vom Kulturbund Leisnig.

Von Steffi Robak