Leisnig: Corona-Herausforderung für Archivdienstleister DMI

Die Bestimmungen zum Eindämmen einer Corona-Ausbreitung stellen Unternehmen wie den Archivdienstleister DMI in Leisnig vor noch nicht dagewesene Herausforderungen. Das Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, vorrangig Frauen, digitalisiert und archiviert Patientenakten für eine Vielzahl von Krankenhäusern in ganz Deutschland. Für diesen Produktionsstandort ist jedoch Homeoffice keine Alternative.

„Das stellt an uns alle ganz besondere Aufgaben“, so Betriebsleiter Bengt Dölitzscher. Zusammen mit dem Compliance- und Datenschutzbeauftragten Lutz Dreismann sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Mario Weichert spricht er über die aktuelle Lage.

Auf diese reagiert das Unternehmen mit verschiedenen spezifischen organisatorischen Maßnahmen und üblichen Vorkehrungen wie dem Aufstellen von Desinfektionsspendern sowie häufiger Reinigung von Türklinken und Handläufen. Im Betrieb gilt eine „Einbahnstraßenregelung“ in den Treppenhäusern für den Zu- sowie Abgang. Dadurch ist gewährleistet, dass die Beschäftigten auch beim Betreten und Verlassen des Unternehmens den Mindestabstand wahren können.

Mit Beginn der ersten Corona-Welle reagierte das Unternehmen unmittelbar: Die Schichtende-Zeiten wurden jeweils um eine halbe Stunde vorverlegt, damit sich die Mitarbeitenden nicht direkt begegnen. Anfangs wurde das von einem Wachschutzunternehmen beaufsichtigt. Dölitzscher: „Den durch die Schichttrennung verursachten Verlust an Arbeitszeit glich das Unternehmen finanziell aus. Die Zeit wurde als Arbeitszeit vergütet, so dass die Mitarbeitenden nicht auf Lohn verzichten mussten.“

Zweite Welle erforderte weitere Schutzmaßnahmen

Die von der Geschäfts- und Betriebsleitung festgelegten Maßnahmen wurden gemeinsam mit dem Betriebsrat abgestimmt und an die Belegschaft weitergegeben, informiert Betriebsratsvorsitzender Mario Weichert. Das Betriebsratsgremium umfasst elf Mitglieder, drei davon Männer.

Weichert weiter: „Uns ist bewusst, dass die Maßnahmen die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Arbeit teils einschränken. Mit Beginn der zweiten Corona-Welle im Oktober wurden weitere Schutzmaßnahmen erforderlich. Es wurde das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes auf allen Verkehrswegen, zum Beispiel Treppenhäusern und Fluren, eingeführt. Auf diesen Umstand mussten wir uns alle erstmal einstellen.“ Dreismann dazu: „Die beschlossenen Maßnahmen gelten für alle DMI-Standorte, also neben Leisnig auch in Münster, Essen und den über 50 Servicestellen in ganz Deutschland gleichermaßen.“

Setzen auf solidarischen Umgang

„Organisatorisch ist viel mit dem Verständnis der Belegschaft lösbar“, so Dölitzscher. „Arbeitsumfeld und räumliche Gegebenheiten lassen sich nicht anpassen, wohl aber organisatorische Abläufe. Die Abstände zwischen den Arbeitsplätzen wurden auf das erforderliche Maß geprüft und falls notwendig angepasst.“

Der Kantinenbetrieb im Speiseraum wurde aufrecht erhalten. Wegen der Abstandsregeln kann jedoch von den 200 Plätzen weniger als ein Viertel genutzt werden. Das bedeutet, die Kolleginnen und Kollegen müssen sich verstärkt aufeinander einstellen, damit mit einer gewissen Staffelung jeder in der Mittagspause im Speiseraum essen kann. Geschlossen werden soll der Speiseraum nicht.

Dölitzscher: „Wir setzen auf einen solidarischen Umgang innerhalb der Belegschaft. Die Erfahrung zeigt, dass dieser insgesamt beim DMI bereits gelebt wird, trotz der schwierigen Umstände.“ Dölitzscher bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich für das Vertrauen und Durchhaltevermögen der Belegschaft in dieser herausfordernden Zeit.

